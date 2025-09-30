El Segundo, California. LeBron James se presentó a su vigésimo tercer campamento de entrenamiento el lunes y no dio indicios de si será el último.

Después de una temporada baja llena de su habitual trabajo extenso en su juego —y una nueva pasión por mejorar su juego de golf—, el máximo anotador en la historia de la NBA está revitalizado y enfocado en la oportunidad de jugar una temporada completa junto a Luka Doncic y competir por su próximo campeonato con la renovada plantilla de los Lakers de Los Ángeles.

“Estoy emocionado por hoy”, afirmó James durante el día de medios de los Lakers en su complejo de entrenamiento. “Estoy emocionado por la oportunidad de poder jugar el deporte que amo por otra temporada. Sin importar cómo se desarrolle el viaje este año, estoy súper comprometido, porque no sé cuándo será el final. Sé que está mucho más cerca que antes”.

PUBLICIDAD

James también está agradecido por otro año jugando junto a su hijo mayor, Bronny, un base suplente para los Lakers, pero afirma que la posibilidad de jugar en la liga al mismo tiempo que sus dos hijos no es un pensamiento inmediato en su mente.

El segundo hijo de James, Bryce, será un estudiante de primer año en el equipo de baloncesto de la Universidad de Arizona este otoño, por lo que James se da cuenta de que ambos podrían estar en la NBA para la próxima temporada.

“No estoy esperando a Bryce”, dijo James con una sonrisa. “No sé cuál es su cronograma. Ahora es su propio joven. Está en Tucson. Veremos qué pasa este año, el próximo año. Él tiene su propio cronograma, yo tengo el mío, y no sé si coinciden. Veremos”.

James cumplirá 41 años en diciembre, pero dice que la jubilación es solo una noción vaga al lado de su objetivo inmediato de convertir a los Lakers en un contendiente al título. Es muy consciente de la historia que hará cuando se convierta en el primer jugador en la historia de la NBA en jugar 23 temporadas cuando pise la cancha el 21 de octubre contra Golden State.

“Es bastante genial saber cuántas millas tengo y aún poder jugar a un alto nivel”, comentó James. “Para mí, la edad es solo un número, pero también es una realidad. Si miras la historia del juego, no ha habido muchos tipos a mi edad, especialmente entrando en el año 23, que hayan podido jugar a un nivel así. Solo trato de no darlo por sentado y trato de darle al juego tanto como pueda, inspirar a quien pueda”.

PUBLICIDAD

Después de cuatro campeonatos e innumerables reconocimientos individuales, James insiste en que todavía tiene varias cosas que demostrar en sus últimas temporadas, aunque solo sea para sí mismo.

La temporada actual es su octava con los Lakers, lo que significa que su tiempo en Los Ángeles es ahora su permanencia continua más larga con un equipo. Jugó sus primeros siete años con los Cavaliers de su ciudad natal, seguido de cuatro con Miami y cuatro más de regreso en Cleveland antes de mudarse a Hollywood en 2018.

Pero James sigue trabajando profundamente en su tercera década en la NBA, y los resultados son increíbles.

James fue nombrado al segundo equipo All-NBA el año pasado, marcando su vigésima primera temporada consecutiva en uno de los tres equipos. Promedió 24,4 puntos, 8,2 asistencias y 7,8 rebotes mientras se mantenía mayormente saludable y jugaba en 70 partidos.

A pesar de la agitación de su intercambio a mitad de temporada de Anthony Davis por Doncic, los Lakers ganaron 50 partidos y el título de la División del Pacífico mientras terminaban terceros en la Conferencia Oeste la temporada pasada bajo el entrenador en jefe JJ Redick, pero los Timberwolves de Minnesota los eliminaron de la primera ronda con una facilidad desalentadora.