Nueva York. A lo mejor, la rivalidad entre los Yankees y los Red Sox ha perdido algo de intensidad en los últimos tiempos. Pero el atractivo de un cruce Nueva York-Boston para abrir los playoffs sigue intacto.

Los Red Sox visitarán a los Yankees a partir del martes en una serie de comodines al mejor de tres encuentros. Cada juego será en el Yankee Stadium, y el primero tendrá un duelo de ases zurdos: Max Fried (19-5) por Nueva York contra Garrett Crochet (18-5) de Boston.

En el Bronx hay avidez por ajustar cuentas. Los Yankees no vencen a los Red Sox desde 2003, cuando Aaron Boone — el hoy piloto de Nueva York— disparó un jonrón en extra innings ante Tim Wakefield para dejar a Boston tendido en el campo en el decisivo séptimo juego de la serie de campeonato de la Liga Americana.

PUBLICIDAD

It's official. The Yankees will host the Red Sox for three-game Wild Card series beginning Tuesday pic.twitter.com/s3gpdgSt0B — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 28, 2025

Nadie olvida que los Red Sox se cobraron revancha en la serie de campeonato de 2004, viniendo de atrás tras perder los tres primeros partidos, y añadieron victorias en una serie divisional de 2018 y el juego de comodines de 2021.

“Es Nueva York contra Boston”, dijo Alex Cora, el mánager puertorriqueño de los Red Sox, que tiene una foja de 17-8 en la postemporada. “Será algo tremendo”.

Durante la campaña regular, Boston dominó 9-4 a los Yankees en la serie particular, incluyendo 5-2 en el Bronx.

“Yankees-Boston es una serie increíble en cualquier época del año y ahora aún más”, dijo Carlos Narváez, el receptor venezolano de los Red Sox.

Crochet ha lucido dominante contra Nueva York, con una foja de 3-0 y una efectividad de 3.29, sumando 30 ponches y cuatro boletos en 27 innings y un tercio.

Alex Cora is asked what impressed him the most about Aaron Judge's 2025 season:



"That everybody thought he wasn't going to be able to do it because he didn't have Soto in the lineup. And he was the best hitter in the league.



Think about batting average - I know people don't… pic.twitter.com/yO3tZZLg0r — Yankees Videos (@snyyankees) September 29, 2025

“Uno de los mejores del juego, obviamente, y acaba de tener una temporada fenomenal”, destacó Boone. “Lo hemos visto algunas veces. Ha tenido éxito contra nosotros. También lo hemos castigado un poco, y con suerte esa familiaridad nos servirá bien el martes”.

Tanto Crochet (canje) como Fried (agencia libre) se incorporaron a estos equipos durante el receso invernal.

Crochet tiene experiencia de postemporada como relevista de los White Sox de Chicago en 2020 y 2021. Fue traspasado a los Red Sox en diciembre pasado y en abril acordó un contrato de seis años y 170 millones de dólares que comienza el próximo año.

“Siempre quise ser el tipo capaz de lanzar el primer juego de una serie de playoffs, así que estar aquí ahora no me sorprende”, dijo el lunes.

PUBLICIDAD

Fried dijo adiós a Atlanta y firmó con los Yankees por ocho años y 218 millones de dólares. Enfrentó tres veces a Boston esta campaña, con fija de 1-1 y efectividad de 1.96.

Los tres juegos serán por la noche, y es probable que el Yankee Stadium esté caldeado.

“Tenemos una multitud ruidosa allí, un grupo ruidoso que nos ha alentado todo el año”, dijo Aaron Judge, quien redondeó otra colosal campaña al liderar la liga con un promedio al bate de .331, además de conectar 53 jonrones y remolcar 114 carreras. “Incluso en nuestros momentos difíciles en el verano, todavía estaban apoyándonos, así que definitivamente estarán emocionados por un enfrentamiento Yankees-Red Sox en la postemporada.

El ganador avanzará a una serie divisional que comenzará en Toronto el próximo fin de semana.

Boston llegó a tener una marca de 30-35 a finales de mayo antes de enderezar el rumbo con una racha de seis victorias consecutivas que incluyó una barrida de tres juegos en el Bronx. Los Red Sox tuvieron una foja de 59-38 después del mal comienzo.

Carlos Rodón (18-9) abrirá el segundo duelo para los Yankees y el novato Cam Schlittler (4-3) se encargaría de un posible tercer partido. Boston tendrá al dominicano Brayan Bello (11-9) en el segundo juego y tendrá que elegir entre los zurdos Connelly Early y Kyle Harrison tras descartar al derecho Lucas Giolito debido a una lesión en el codo.

Nueva York comenzó la temporada 35-20, se desplomó con una racha de 25-34 y luego cerró 34-14.

“Simplemente comenzamos a unirnos y darnos cuenta de nuestro potencial como grupo. Creo que el bullpen se estabilizó un poco”, dijo Boone. “Hemos cerrado bien, algo que nos sirvió para mantenernos afilados y realmente concentrados”.

Cora prodigó elogios a Judge.

“Todo el mundo pensó que no iba a poder hacerlo porque no tenía a (Juan) Soto en la alineación, y fue el mejor bateador de la liga”, dijo Cora. “Bateó como .330 o lo que sea cuando los demás andan en .240. Eso es especial. Y luego saca la pelota del parque y es un buen corredor de bases, obviamente un poco magullado defensivamente, pero es realmente bueno en fuera. Simplemente impresionante”.