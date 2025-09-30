Arlington, Texas. Bruce Bochy no regresará como mánager de los Rangers de Texas después de un período de tres años que comenzó con el primer campeonato de la Serie Mundial de la franquicia en 2023, antes de perderse los playoffs y no tener un récord ganador en ambas temporadas desde entonces.

Los Rangers anunciaron el lunes por la noche que el equipo y Bochy acordaron mutuamente poner fin a su mandato como mánager. A Bochy se le ha ofrecido un puesto en la oficina principal para permanecer con Texas en calidad de asesor.

El movimiento se produjo un día después de que los Rangers terminaran 81-81. Ese fue el primer final de .500 en la historia de la franquicia que comenzó como los Senadores de Washington en 1961 antes de mudarse a Texas en 1972, y el primero para Bochy en 28 temporadas en total dirigiendo San Diego, San Francisco y Texas.

Bochy estaba al final del contrato de tres años que obtuvo cuando Chris Young, uno de sus ex lanzadores, lo contrató después de la sexta temporada consecutiva perdedora de los Rangers. Bochy tuvo un récord de 249-237 en Texas.

“Bruce Bochy es uno de los mejores mánagers en la historia del béisbol y siempre ocupará un lugar en los corazones de los fanáticos de los Rangers después de traer a casa el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia en 2023”, expresó Young, entonces su gerente general y ahora presidente de operaciones de béisbol de los Rangers. “Boch trajo clase y respeto a nuestro club en su regreso al banquillo y siempre nos enorgulleceremos de ser parte de su carrera en el Salón de la Fama”.

Después de cumplir 70 años esta temporada como el mánager activo con más victorias en el béisbol, las 2,252 ubican a Bochy en el sexto lugar entre todos los mánagers; los cinco que están por delante de él están en el Salón de la Fama. Ningún dirigente desde Casey Stengel, quien ganó su séptimo con los Yankees de Nueva York en 1958, tiene más títulos de la Serie Mundial que los cuatro de Bochy, incluidos tres en San Francisco.

Bochy había estado fuera de la dirección durante tres temporadas cuando fue contratado por Texas. Se había alejado de los Gigantes al final de 2019 después de 13 temporadas y tres campeonatos de 2010 a 2014. Eso siguió a 12 campañas y un banderín de la Liga Nacional con los Padres.

San Francisco, también 81-81 esta temporada, despidió al dirigente de segundo año Bob Melvin el lunes después de que los Gigantes se perdieran los playoffs por cuarto año consecutivo. Los Twins de Minnesota despidieron a Rocco Baldelli, poniendo fin a su mandato de siete años que incluyó tres títulos de la División Central de la Liga Americana, pero solo una aparición en los playoffs en sus últimas cinco temporadas.

El presidente de operaciones de béisbol de los Gigantes es Buster Posey, el MVP de la Liga Nacional de 2012 y receptor siete veces All-Star que jugó todas menos la última de sus 12 temporadas en la MLB con Bochy como su dirigente.

Bochy, durante la última semana de la temporada, no respondió preguntas sobre su futuro con los Rangers, diciendo que eso tendría que esperar hasta después de la temporada. Pero dijo que se estaba divirtiendo mucho y no parecía estar listo para dejar de ser mánager.

“Es tan divertido como lo he pasado en el juego”, dijo Bochy la semana pasada sobre volver a dirigir. “Dije esto cuando regresé, tienes una apreciación más profunda cuando estás fuera, especialmente durante tres años y te das cuenta de lo que tienes, cuán bendecido eres por estar haciendo lo que estás haciendo. Ha sido muy divertido y todavía me encanta, y lo disfruto”.

Y eso fue durante una temporada extraña y frustrante en el campo para los Rangers, quienes por primera vez tuvieron un cuerpo de lanzadores que lideró las mayores con una efectividad de 3.47. También establecieron un récord de la MLB en una sola temporada con su porcentaje de fildeo de .99112, superando la marca de los Orioles de Baltimore de 2013 de .99104.

Entre los posibles reemplazos de Bochy en Texas está el ex manager de los Marlins de Miami, Skip Schumaker, quien se unió a los Rangers el pasado noviembre como asesor principal de operaciones de béisbol.

Schumaker, de 45 años, fue el Manager del Año de la Liga Nacional en 2023 después de que los Marlins terminaran 84-78 y llegaran a los playoffs. Cayeron a 62-100 en 2024 con una plantilla diezmada por intercambios y lesiones antes de que el equipo y Schumaker acordaran mutuamente que no regresaría para esta temporada. Anteriormente fue entrenador de banca para San Luis, donde jugó para los Cardenales durante su campeonato de la Serie Mundial de 2011 sobre Texas.

Young dijo que Schumaker sería un candidato, pero que aún no había habido conversaciones dentro de la organización sobre el proceso de búsqueda.

El único manager más viejo que Bochy esta temporada fue Ron Washington, de 73 años, pero no dirigió un juego para los Angelinos de Los Ángeles después del 19 de junio debido a una cirugía de bypass cuádruple.