El lanzador derecho Jarrette Bonet-Valentín fue la primera selección del sorteo de novatos de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) 2025, celebrado el lunes en los estudios de La Línea Deportiva de WAPA Deportes.

Bonet vestirá ahora el uniforme de los Gigantes de Carolina, equipo que culminaron en el último puesto de la tabla de posiciones de la pasada campaña.

“Emocionado por la oportunidad de jugar en la liga donde ha jugado mi familia. Muy emocionado y agradecido con el staff”, expresó Bonet, quien se conectó de forma virtual a la transmisión del sorteo.

La segunda selección del sorteo fue el inicialista Chris Arroyo, escogido por los Leones de Ponce.

“No puedo esperar para ponerme el uniforme de Ponce. Gracias a mis papás por hacer esto posible”, compartió Arroyo desde el estudio.

“Que el equipo de lo mejor de ellos, dar lo mejor de mí y poder aprender cada día más, jugar con los mejores profesionales y sobre todo ganar”, agregó sobre sus expectativas.

En el sorteo se seleccionaron 23 peloteros de los 39 jugadores disponibles.

En el tercer turno, los máximos campeones Criollos de Caguas eligieron al campocorto Gustavo Meléndez.

Meléndez fue el primer boricua de escuela superior elegido en el último Sorteo de Novatos de las Grandes Ligas de Béisbol tras ser seleccionado en el turno 113 de la cuarta ronda por los Pirates de Pittsburgh.

“Es una oportunidad superbonita, estar aquí junto a mis compañeros. Es un orgullo ser seleccionado por los Criollos, siempre ha sido un sueño estar con un equipo profesional de Puerto Rico. Si los piratas me dan permiso, estaré dando mi 100%”, manifestó Meléndez, quien estaba acompañado de sus padres.

Los Senadores de San Juan y los Cangrejeros de Santurce, por su parte, escogieron en la cuarta y quinta selección a los campocortos Antonio Jiménez y Yamvier Carrero, respectivamente.

“Me siento agradecido primeramente con Dios y con mi familia para estar aquí. Mis planes son desarrollarme como atleta como persona y aprender de los veteranos”, dijo Carrero.

La quinta correspondió al lanzador Joshua Flores con los campeones Indios de Mayagüez. Los Indios inaguran la temporada 2025-26 cuando reciban el 6 de noviembre a los Senadores en el Estadio Isidoro “Cholo” García.

En tanto, en la ronda compensatoria fue seleccionado por los Gigantes el lanzador zurdo Adiel Meléndez -el turno corresponde a la firma del agente libre Bryan Torres con Caguas-.

Le siguió el receptor Luis Hernández por los Senadores. Por su parte, los Cangrejeros llamaron al primera base Juan Cruz.

En el último turno de la ronda compensatoria, los Indios seleccionaron al jardinero a Fabián Bonilla.

De otro lado, en la segunda vuelta fueron seleccionados el jugador de cuadro John Montes (Leones), el infield Danandres Colón (Gigantes), el lanzador derecho Agnel Miranda (Senadores), el receptor Jonathan Matos (Cangrejeros) y el guardabosque Cam Maldonado (Indios).

En la tercera ronda fueron elegidos el campocorto José Silva (Gigantes), el pitcher zurdo Omar Meléndez (Leones), el lanzador Anthony Solometo (Senadores), el pitcher Jordan Morales (Cangrejeros) y el cátcher Edian Espinal (Gigantes).

Durante la cuarta ronda, Carolina eligió al lanzador derecho Bryan Marrero y San Juan a Joephillip Guzmán.