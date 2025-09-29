María González y Allanis Navas consiguen otra presea dorada en la novena parada del circuito de Norceca
La dupla boricua del voleibol de playa suman siete medallas en el tour de este año.
La dupla puertorriqueña compuesta por María González y Allanis Navas se alzó el domingo con la medalla de oro tras vencer a las estadounidenses Geena Urango y Mariah Whalen en tres parciales en la novena parada del Tour Continental Norceca de Voleibol de Playa.
Con marcadores de 19-21, 21-17 y 15-10, las boricuas sumaron su séptima medalla en el circuito de este año, acumulando seis preseas doradas y una de bronce.
Para avanzar a la final en la playa Los Corales de Punta Cana, República Dominicana, González y Navas superaron en dos parciales (24-22 y 21-10) en semifinales a la dupla costarricense de Marcela Araya y Eugenia Ramírez.
Por su parte, Urango y Whalen vencieron en semifinales a las canadienses Alison McKay y Darby Dunn también por 2-0 (21-15 y 21-13).
La medalla de bronce fue para McKay y Dunn, quienes en dos sets vencieron a Araya y Ramírez de Costa Rica.