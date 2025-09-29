La dupla puertorriqueña compuesta por María González y Allanis Navas se alzó el domingo con la medalla de oro tras vencer a las estadounidenses Geena Urango y Mariah Whalen en tres parciales en la novena parada del Tour Continental Norceca de Voleibol de Playa.

Con marcadores de 19-21, 21-17 y 15-10, las boricuas sumaron su séptima medalla en el circuito de este año, acumulando seis preseas doradas y una de bronce.

Para avanzar a la final en la playa Los Corales de Punta Cana, República Dominicana, González y Navas superaron en dos parciales (24-22 y 21-10) en semifinales a la dupla costarricense de Marcela Araya y Eugenia Ramírez.

Por su parte, Urango y Whalen vencieron en semifinales a las canadienses Alison McKay y Darby Dunn también por 2-0 (21-15 y 21-13).

La medalla de bronce fue para McKay y Dunn, quienes en dos sets vencieron a Araya y Ramírez de Costa Rica.