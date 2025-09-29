Puerto Rico arrancó con el pie derecho en el Campeonato Panamericano Sub-23 al imponerse con marcador 9-1 sobre Bahamas el domingo, en la jornada inaugural del evento clasificatorio, en el Estadio Justino Salinas de Panamá.

Con el resultado, Puerto Rico y Cuba iniciaron con récord de 1-0 en el grupo B del Premundial, torneo que reúne a 10 selecciones de Centroamérica y el Caribe, en busca de tres boletos para la Copa Mundial Sub-23 de 2026.

La novena boricua contó con una sólida labor monticular de los lanzadores Jorhan Laboy, Lucas Vega y Byron Madero. Laboy se llevó la victoria tras trabajar cuatro entradas en blanco con ocho ponches y apenas dos imparables permitidos.

“Tenemos un equipo bien balanceado. Estamos en un torneo bien competitivo, aquí no hay enemigos pequeños. Esto es día a día, tratando de hacer lo mejor posible, que los bateadores vayan cayendo en su mejor ritmo de juego. Todavía queda mucho camino por recorrer”, expresó, el dirigente del combinado nacional, Juan “Igor” González.

La primera carrera boricua llegó en la segunda entrada con un doblete de Edrick Félix. En el tercer episodio, un sencillo de Randal Díaz impulsó dos anotaciones y un elevado de sacrificio de Félix trajo la tercera.

En la quinta, otro doble de Félix empujó la quinta carrera de Puerto Rico. En el séptimo capítulo, los boricuas se despegaron con tres vueltas gracias a un sencillo de Luis Hernández, un boleto a Edgardo Villegas con las bases llenas y un doble productor de Gerardo Prado.

La única anotación de Bahamas se produjo en la séptima entrada, con un sencillo de Caden Walker ante los envíos de Madero.

Por Bahamas, el abridor DeShaughn Forbes cargó con la derrota al permitir las primeras cinco carreras en cinco episodios.

Los Nuestros regresarán al terreno este martes a las 6:00 p.m. (hora de la isla) para medirse con Islas Vírgenes de Estados Unidos.