Farmingdale, Nueva York. Jake Knapp está de luto por la muerte de su novia de dos años, Makena White, a quien describió como una persona desinteresada con los demás y llena de energía.

Una amiga de White publicó en su página de Instagram que ella falleció a principios de esta semana. La actualización no mencionó cómo murió, y Knapp decidió no compartir detalles.

“Es poco decir lo difícil que todo esto es de procesar para todos los que conocían a Mak, especialmente su familia y amigos, quienes merecen privacidad y respeto durante este momento tan difícil”, dijo Knapp en comentarios que su representante envió a The Associated Press.

Knapp, un californiano relajado que jugó en UCLA, ganó en su temporada de novato en el PGA Tour el año pasado en el Mexico Open. También logró un récord de 59 tiros a principios de este año en el Cognizant Classic. White, de 28 años, publicó una foto de ellos en ese torneo, señalando el mes pasado que era su segundo año juntos “viendo cómo cumples tus sueños”.

“Makena era una persona tan considerada, cuyo desinterés por los demás es algo que siempre apreciaré”, dijo Knapp. “Compartimos tantos recuerdos inolvidables juntos y ahora que ella ya no está con nosotros, es una realidad difícil de comprender”.

“Tenía una familia increíble, grandes amigos, y su energía divertida y extrovertida será extrañada por todos nosotros”.