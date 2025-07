A sus 16 años, el toalteño Evan Peña sigue consolidándose como una de las grandes promesas del golf puertorriqueño.

El joven atleta acaba de coronarse campeón en la categoría masculina de la parada de Londres del UNDERRATED Golf Tour, la liga juvenil impulsada por la estrella de la NBA Stephen Curry.

La victoria, que consideró un reflejo de su trabajo y enfoque en el deporte, le aseguró, a su vez, un boleto a la final del circuito, llamada la Curry Cup, que se celebrará del 10 al 12 de septiembre en el Liberty National Golf Club, en Nueva Jersey.

Para su primera participación en suelo londinense, el pasado año, Evan se quedó a un tiro de forzar un triple empate para luchar por el primer puesto. No obstante, la experiencia del 2024 fue la motivación para plantarse en la cima este año.

“Fue bueno que me pasó porque aprendí de esa última vez. Este año vine con la misma mentalidad que tenía, pero ya sabía que en ese tipo de campo y condiciones del tiempo se jugaba distinto a lo que yo normalmente juego”, compartió Peña en una conversación vía telefónica con Primera Hora .

Evan Peña durante el Underrated Golf Tour. ( Suministrada )

“Este año, logré mantenerme con el mismo ritmo y en el último hoyo hice dos tremendos tiros. En el último tiro que tenía logré meterlo para no ir a un empate y ganar el campeonato”, contó sobre el momento decisivo.

Durante el torneo, celebrado del 28 al 30 de mayo, en el Foxhills Golf Club, en Surrey, Peña sumó variedad de puntos que lo ubicaron en el cuarto puesto del ranking de la lista de la liga del astro de los Warriors de Golden State con 575. Los mejores 24 en la rama masculina son los que sellan su pase a la final en Estados Unidos.

“Yo no soy mucho de llorar, pero sí sentía por dentro un alivio al saber que lo que estoy trabajando, lo que estoy practicando y el esfuerzo que estoy haciendo está funcionando porque el golf es bien complicado, aunque alguna gente piense que no”, confesó.

Peña, que hizo historia el pasado año como el más joven en participar en una edición del Puerto Rico Open, reconoció que la disciplina exige tanto en lo físico como en lo mental.

“Por más que te esfuerces y practiques, puede que no sea tu semana, no te vaya bien y mentalmente lo sientes. Algunas personas lo cogen como motivación, pero algunas personas no. Yo lo veo como motivación y me ayudó a esforzarme más a seguir practicando para lograr conseguir una victoria como la que tuve”.

La final del circuito se celebrará en septiembre en Nueva Jersey. ( Suministrada )

Planes en marcha

Peña no se detiene. Este jueves, el boricua concluye su participación en el Caribbean Junior Championship, en el que representa a la isla junto al Equipo Nacional. Al momento, de acuerdo al portal de Golf Puerto Rico, ocupa la primera posición de la categoría Sub-18.

El evento se está celebrando en el Grand Resort Golf Club, en Río Grande.

Su calendario competitivo para el resto del 2025 continúa con eventos de alto nivel en Estados Unidos y Latinoamérica.

“Lo próximo que tengo es a finales de agosto. Tengo un AJGA (American Junior Golf Association), en Georgia. Y a finales de septiembre tengo el Nico Open, que es otro AJGA, en Medellín, Colombia”, detalló.

El golfista práctica en Puerto Rico, donde alterna el campo y el gimnasio como parte de su rutina.

“Yo siento que el trabajo y el enfoque que estoy teniendo me está ayudando y estoy mejorando cada día. Yo sé que cada evento, me vaya bien o mal, estoy mejorando para el próximo. Digo que este 2025 me está yendo espectacular”, sentenció.