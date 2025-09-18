El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos y su esposa Stephanie Casanova anunciaron que serán padres por segunda ocasión.

La pareja, que el próximo noviembre celebrará el primer cumpleaños de su primogénita, Paola Isabel, espera ahora la llegada de un varón para el 2026, según anunciaron a través de una emotiva publicación en las redes sociales.

“Mi esposa y yo estamos sumamente felices y agradecidos por esta nueva bendición que Dios nos regala. Con nuestra princesa, poder vivir la experiencia de ser padres por primera vez ha sido increíble, y ahora, con la llegada de nuestro hijo, sentimos que nuestra familia se completa de una manera muy especial”, expresó Campos en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

El anuncio llega en un momento clave en la carrera profesional de Rafa, quien concluyó la temporada regular 2025 del PGA Tour en el puesto 188 del FedExCup Standings tras competir en el Wyndham Championship en Greensboro, Carolina del Norte.

Actualmente, Campos disputa la temporada de otoño del PGA Tour, diseñada para que los jugadores clasificados entre los puestos 71 al 200 puedan mejorar su posicionamiento con miras a entrar dentro de los primeros 100 y asegurar estatus completo para la temporada 2026.

Después de su participación el pasado fin de semana en el Procore Championship de PGA Tour en Napa, California, Rafa continuará su agenda con una serie de torneos claves:

• Sanderson Farms Championship (2 de octubre – Jackson, Mississippi)

• Bank of Utah Championship (23-26 de octubre – Ivins, Utah)

• World Wide Technology Championship (6-9 de noviembre – Los Cabos, México)

• Butterfield Bermuda Championship (13-16 de noviembre), torneo que ganó en 2024

• RSM Classic (20-23 de noviembre – St. Simons Island, Georgia)

Independientemente de sus resultados este otoño, Rafa cuenta con la seguridad de competir en todos los torneos regulares de la temporada 2026 del PGA Tour gracias a su histórica victoria en Bermuda en 2024, la cual le otorgó exención por dos años.

“Este ha sido un tiempo de mucho aprendizaje y crecimiento, tanto en mi carrera como en mi vida personal. Ser papá me ha dado un propósito más grande, y ahora con la llegada de nuestro segundo bebé me siento con más motivación para seguir representando a Puerto Rico en el PGA Tour”, añadió el golfista de 37 años.