Por primera vez en su vida, Rafa Campos no despedirá el año con su familia, lo que es un sacrificio para el jugador, que siempre tiene muy presente a su gente.

Sin embargo, no poder estar en una fecha tan importante para su núcleo familiar tiene una razón de mucho peso.

Y es que, también por primera vez, el golfista boricua iniciará una temporada PGA desde primer torneo en el calendario de la gira: el Sentry Tournament en Hawai, que inicia el 2 de enero.

Es un tradicional torneo que, además de representar el equivalente a hacer ‘Openning Day Roster’ de las Grandes Ligas, es exclusivo para los ganadores de torneos PGA en el 2024, como lo fue Campos en el evento de Bermudas el mes pasado.

Y allí va a estar el hombre palos en mano.

“Va a ser la primera vez que despida el año sin mis familiares porque tengo que ir a trabajar, Y este torneo está brutal. Honra a todos los ganadores del 2024. Es un lugar especial por lo que significa, porque el PGA reconoce en esa semana a los jugadores que sobresalieron. Es un momento importante”, dijo Campos en entrevista con Primera Hora.

El Sentry también se le conoce como el Torneo de Campeones y se juega en la isla de Maui, en Hawai. El campo de juego se llama Kapalua Resort. Es un par 73 con $20 millones en premios. Verán acción solamente 35 jugadores en este torneo de la gira PGA que por lo general tiene espacio para más de 100 jugadores.

“Nunca lo he jugado. Lo he visto en televisión. Es un campo fácil y a la fanaticada le gusta porque ve buenos tiros. He jugado tres veces en Hawai y es como estar en casa porque es una isla, como en El Caribe, pero polinesia”, dijo Campos en la sede del gimnasio K2 en donde entrena en San Juan.

El Sentry o Torneo de Campeones tiene etiqueta de Signature Event, una distinción que la gira PGA solo otorga a unos ocho eventos de los más de 50 que tiene en calendario. Otro torneo conocido con esa etiqueta es el que se juega en el famoso Pebble Beach, en California.

De Kapalua, el golfista boricua salta inmediatamente después a la isla Honolulu, también en Hawai, en donde jugará en Sony Open, que es el segundo torneo en el calendario de la gira 2025 de la PGA. Ese evento inicia el 12 de enero

Campos estará por primera vez en el ‘Openning Day’ del 2025 a sus 36 años, luego de años en la gira.

El Sentry, dijo, es uno de los premios que recibirá tras su victoria en Bermudas, luego de luchas mentales que se reflejaron en el campo y la larga racha de torneos que tuvo sin hacer el corte.

“Este año va ser especial porque van a venir muchas cosas que salieron de la nada. Son cosas que me las imaginaba, pero las veía lejos. Ojalá que me disfrute el 2025. El Sentry es una de esas cosas”, reconoció.

Con su fanaticada

Campos participará este martes de un recibimiento que le tienen en el Distrito T-Mobile desde las 6:00 p.m.

El golfista invitó a los nuevos practicantes del deporte y al público en general para celebrar el torneo en Bermudas y su permanencia en la PGA porque él no logró solo tanto.

“Esto es para todo Puerto Rico. Yo quiero celebrarlo. Está bien ‘cool’ que me dieran la oportunidad de esta celebración. Habrá lechón, actividades. Estaremos contestando preguntas a los jóvenes del golf. Espero que funcione como una motivación para que esos jóvenes vean que, si Rafa pudo hacerlo, ellos también pueden hacerlo. Mañana para Distrito a celebrarlo”, invitó.