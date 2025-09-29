Londres. Lewis Hamilton dijo que su bulldog Roscoe, una figura habitual en el paddock de la Fórmula 1, falleció tras varios días de tratamiento médico, y que ponerlo a dormir fue “una de las experiencias más dolorosas” en la vida del siete veces campeón de F1.

Hamilton se perdió una jornada de pruebas de neumáticos la semana pasada mientras cuidaba a Roscoe, quien en ese momento estaba en coma tras una infección de neumonía. Roscoe murió la noche del domingo, según publicó Hamilton en Instagram el lunes.

“Después de cuatro días con soporte vital, luchando con todas las fuerzas que le quedaban, tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y despedirme de Roscoe. Nunca dejó de luchar, hasta el final”, expresó Hamilton.

Roscoe, de 12 años, a quien Hamilton llamó su “mejor amigo” en una publicación en X, había sido una presencia habitual en el paddock de F1 durante gran parte de la carrera de Hamilton y tenía 1,4 millones de seguidores en Instagram.

“Aunque perdí a Coco (el perro de Hamilton que falleció en 2020), nunca me había enfrentado a poner a dormir a un perro antes, aunque sé que mi mamá y muchos amigos cercanos sí lo han hecho”, añadió.

“Es una de las experiencias más dolorosas y siento una profunda conexión con todos los que han vivido la pérdida de una mascota querida. Aunque fue muy difícil, tenerlo fue una de las partes más hermosas de la vida: amar tan profundamente y ser amado a cambio”.

La muerte de Roscoe generó condolencias en todo el mundo de la F1.

Ferrari escribió en X que el bulldog sería “para siempre parte del paddock”, agregando: “Descansa en paz, Roscoe”.

“Lamento mucho tu pérdida, amigo”, comentó George Russell, excompañero de Hamilton en Mercedes, en Instagram.

Lewis Hamilton y su perro Roscoe llegan al circuito de Monza, en Italia, el 9 de septiembre de 2021. ( The Associated Press )

“El querido Roscoe de Lewis Hamilton llevó sonrisas al paddock y calentó los corazones de los fanáticos en todo el mundo”, publicó la cuenta oficial de F1. “Nuestros pensamientos están con Lewis en este momento difícil.” El organismo rector, la FIA, dijo estar “profundamente entristecido” por la noticia.

Hamilton tiene programada su próxima carrera en el Gran Premio de Singapur de esta semana, mientras busca su primer podio en una carrera completa de F1 desde que se unió a Ferrari en 2025.