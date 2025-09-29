El panorama clasificatorio rumbo a la postemporada 2025 de la Liga de Béisbol Femenino comienza a definirse tras completarse la jornada de este domingo.

Cinco equipos ya aseguraron su pase y solo queda un espacio por definir. Las Estrellas del Guamaní de Guayama, Artesanas de Las Piedras, Taínas de Utuado, Poetas de Juana Díaz y Ponys de Santa Isabel confirmaron su clasificación.

En la acción dominical, las Taínas dominaron 11-1 y 12-7 a las Cocoteras de Loíza. En el primer partido, Geralys Espinet trabajó cuatro entradas con apenas una carrera permitida para apuntarse la victoria, mientras que en el segundo encuentro Luz Feliciano brilló con cuatro carreras anotadas y cuatro bases robadas.

Por otro lado, Juana Díaz dividió honores con Las Piedras. Las Poetas lograron tumbarle el invicto a las Artesanas con triunfo 5-4 en el primer choque, pero en el segundo, Las Piedras respondieron con blanqueada 11-0 gracias a la brillante labor monticular de Mirelys Adorno.

También hubo división de honores entre las Ponys y las Maceteras de Vega Alta. Santa Isabel se impuso 3-2 en el primer juego con ruta completa de Michelle Ciuro, mientras que en el segundo, un hit de oro de Lisandra Berríos decidió la pizarra 10-9 a favor de las Maceteras en la octava entrada.

La acción continuará el domingo con los siguientes enfrentamientos: Loíza en Las Piedras, Guayama en Utuado, Vega Alta en Cabo Rojo y Juana Díaz en Santa Isabel.