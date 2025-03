Desde los influencers de fitness hasta los creadores de contenido de estilo de vida, las redes sociales han visto nacer múltiples tendencias, algunas inspiradoras y otras simplemente virales.

En esta ocasión, Ashton Hall, un exjugador de fútbol americano que no logró llegar a la NFL, se ha convertido en la nueva sensación del internet gracias a su rutina matutina extrema que ha dividido opiniones entre los usuarios.

La rutina que lo convirtió en meme

Ashton Hall compartió un video donde muestra la rutina que, según él, le cambió la vida. Su día comienza a las 3:52 AM, seguido de una sesión de lagartijas a las 4:04 AM en su balcón.

A las 4:38 AM se dedica a meditar y escribir, mientras que a las 5:49 AM remoja su rostro en agua fría.

Cerca de las 7:36 AM se sumerge en una piscina, nada durante un tiempo, se baña y luego se prepara para su primera reunión del día a las 9:15 AM, no sin antes haber disfrutado un desayuno completo con tocino, huevo y pan con aguacate.

Esta inusual rutina no tardó en hacerse viral, acumulando más de 41 millones de reproducciones en YouTube, 6.3 millones de “me gusta” en Instagram y 549 millones de vistas en Twitter. Mientras algunos usuarios lo admiran por su disciplina, otros han convertido su estilo de vida en un meme, riéndose del nivel de esfuerzo que requiere y cuestionando su efectividad.

¿Quién es Ashton Hall?

La historia de Ashton Hall es una de perseverancia y reinvención. Desde pequeño, soñó con jugar en la NFL, pero nunca logró consolidarse en el deporte profesional. A los 23 años, inició un negocio de mudanzas mientras mantenía su disciplina en el gimnasio, convirtiéndose en su verdadera pasión. Gracias a esto, consiguió un empleo como entrenador personal en LA Fitness, una reconocida cadena de gimnasios en Estados Unidos.

Sin embargo, cuando la pandemia golpeó, perdió su trabajo, lo que lo llevó a incursionar en las redes sociales. A partir de ese momento, comenzó a compartir contenido relacionado con el fitness, ahora con 29 años es un gran atleta e influencer consiguiendo una comunidad de seguidores que hoy en día supera los 8 millones en Instagram.

El fenómeno de los influencers fitness

Ashton Hall no es el primer influencer en generar polémica por sus hábitos extremos. En redes sociales abundan figuras del fitness que promueven estilos de vida que algunos consideran inspiradores y otros irreales. Desde dietas estrictas hasta rutinas de ejercicio extenuantes, estos creadores de contenido logran captar la atención del público, aunque no siempre de la manera que esperan.