Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 2 años.

Zurich. La ciclista suiza Muriel Furrer falleció el viernes un día después de que sufrió un accidente en el campeonato de ruta. Tenía 18 años.

“Lamentablemente, Muriel Furrer falleció hoy en el Hospital de la Universidad de Zurich”, confirmaron los organizadores en un comunicado.

Furrer sufrió una lesión de cráneo al chocar el jueves en un evento juvenil de ruta femenino en la mojada calle y fue transportada en helicóptero al hospital.

En conferencia de prensa el viernes, el director del comité organizador suizo, Olivier Senn, indicó que no podían dar información oficial para confirmar en dónde ocurrió exactamente el accidente.

La policía y la oficina del fiscal público están investigando, indicó.

“Perdimos a un joven atleta prometedora, con una plena vida por delante que es algo difícil de comprender”, añadió. “No podemos imaginarnos qué sienten sus familiares y amigos”.

La familia de Furrer pidió que los campeonatos —que corren por nueve días y concluyen el domingo— continúen como estaban programados, dijo el director deportivo de la UCI Peter van den Abeele.

La gala de la UCI programada para el sábado fue cancelada, así como los eventos públicos de celebración para las competencias del viernes en Zurich.

Las carreras de élite femeninas y masculinas del sábado y domingo recorrerán el mismo trayecto en donde ocurrió el choque.

“Volvieron a revisar hoy el descenso”, indicó Senn. “Hicimos un pequeño cambio al personal en el lugar. Creemos que siempre tomamos todas las precauciones para la seguridad de los ciclistas”.

La Unión Ciclista Internacional rindió tributo a Furrer en un comunicado: “Con la muerte de Muriel Furrer, la comunidad de ciclismo internacional pierde a una ciclista que tenía un futuro brillante por delante”.

Furrer es la segunda ciclista suiza que fallece en una competencia de ruta en las últimas dos temporadas.

Gino Mäder sufrió un choque fatal en el Tour de Suisse en junio del 2023. El ciclista de 26 años se salió del camino y se fue hacia un barranco en un descenso. Falleció al día siguiente debido a sus lesiones.