Charles Robinson, reconocido árbitro de lucha libre profesional con décadas de trayectoria, informó a través de sus redes sociales que fue hospitalizado luego de haber sido mordido por un murciélago.

El incidente ocurrió durante la madrugada y, según su testimonio, requirió atención médica de emergencia y la aplicación de múltiples vacunas.

“Gran manera de empezar la mañana. Son las 2:00 a.m. y me mordió un murciélago. Así es... ¡Un murciélago! Cuatro horas después, en emergencias y con seis vacunas”, relató el Robinson en un mensaje acompañado por un video que compartió con sus seguidores.

“Gran manera de empezar la mañana. Son las 2:00 a.m. y me mordió un murciélago. Así es... ¡un murciélago! Cuatro horas después, en emergencias y con seis vacunas”, relató el árbitro estadounidense en sus redes sociales. ( Instagram )

La carrera de Robinson en WWE y el accidente previo con Goldberg

Robinson, de 61 años, es una figura histórica dentro del mundo de la lucha libre profesional. Fue parte de la extinta World Championship Wrestling (WCW) antes de su integración a la World Wrestling Entertainment (WWE), donde actualmente forma parte del equipo de árbitros de la marca SmackDown.

PUBLICIDAD

Su nombre también es recordado por los fanáticos gracias a su aparición en WrestleMania 24, cuando protagonizó un memorable ‘sprint’ hacia el ring, recorrido que se convirtió con el tiempo en un meme ampliamente difundido en redes sociales.

Este no ha sido el único incidente reciente relacionado con su salud. En julio pasado, durante el evento Saturday Night’s Main Event, Robinson recibió accidentalmente un ‘spear’ del luchador Goldberg. El impacto le provocó una fractura de costilla. A pesar de la gravedad del golpe, el árbitro lo tomó con humor y expresó su intención de reincorporarse pronto al trabajo en SmackDown.

17 years apart and has Charles Robinson even aged?? pic.twitter.com/eHH8u4Vg1i — Heel Ucey (@heel_ucey) June 29, 2025

Reacción ante el incidente y evidencia del ataque

Además del relato sobre lo sucedido, Charles Robinson compartió una imagen del animal responsable de la mordida. “Este es el culpable que me atrapó. ¡Qué lindo!“, escribió en tono irónico, mostrando al murciélago que lo llevó a recibir tratamiento médico.

La mordedura de este tipo de animales puede implicar riesgos significativos para la salud, especialmente por la posible transmisión de rabia, razón por la cual se procedió a la administración de un esquema de vacunación preventiva.

Hasta el momento no se han reportado complicaciones adicionales derivadas del ataque. Robinson continúa en observación médica y no se ha confirmado si el incidente afectará su participación en futuros eventos de la WWE.