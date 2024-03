Arecibo. Fernando Aguerre, presidente de la Asociación Internacional de Surf (ISA, por sus siglas en inglés), quedó encantado con un plato de mofongo con carne que saboreó durante su estadía en Puerto Rico para el “Worlds Surfing Games” que concluyen el domingo.

Claro, no dejó fuera de la lista las olas que ofreció la costa de La Marginal en Arecibo. Para Aguerre, las ofertas disponibles en la zona son razones válidas para que la isla sea considerada nuevamente para eventos de calibre mundial organizados por ISA.

“Ha sido una maravilla”, dijo Aguerre. “Superó todas las expectativas. Puerto Rico, históricamente, había hecho eventos más pequeños y aquí hay 55 países representados, más de 400 participantes. Lo que han hecho es impresionante”, agregó.

Los organizadores transformaron la vía en La Marginal para acomodar a las respectivas delegaciones que compiten en tres áreas (Pico, Margara y Rastrial). Además, los espacios correspondientes para los oficiales que laboran en el “World Surfing Games”, así como los negocios, artesanos y auspicios de empresas privadas.

El evento en La Marginal en Arecibo ha recibido a miles de personas para apreciar las ejecutorias de los competidores de 55 países. ( Ramon "Tonito" Zayas )

“Toda esta área de Arecibo es un anfiteatro natural. Las canchas ya están hechas. Ahora les toca preservar todo esto”, sostuvo Aguerre.

El líder de la ISA señaló que no ha escuchado comentarios negativos de las delegaciones que están de visita.

“Hablo con muchos o casi todos y cuando no me vienen a hablar es que todo está bien. Como dice el refrán ‘no news, is good news’. Todo el mundo ha disfrutado las competencias, están ubicados en casas, los hoteles, los restaurantes. Cuando vienen 400 personas nuestras, además de las personas de la ISA, es un ‘boom’ económico para Arecibo”, indicó.

El “World Surfing Games” es transmitido en las distintas plataformas de la ISA y Aguerre está convencido que la exposición que recibe Puerto Rico lo colocará como un destino para los amantes de surf.

“Esto es saludable y gratis. El mar no tiene dueños. Es muy potente para promover a Puerto Rico afuera como un destino. Lo más seguro todo comenzó en Rincón porque está la antigua base cerca, pero Arecibo está bendecido por la gran cantidad de olas que tiene. Desde octubre hasta mayo, la zona norte es una máquina de olas”, destacó.

Los organizadores transformaron La Marginal para ofrecer una varias de alternativas para los visitantes. ( Carlos Rivera Giusti )

Aguerre no descartó que Puerto Rico sea escogido como anfitrión de futuras competencias de la ISA.

“Creo que las posibilidades son altísimas de que volvamos en un plazo corto para continuar con la tarea. Hay un excelente grupo de trabajo empezando con Richard Carrión, junto con la coordinación del sector público, privado, no es un grupo solo. Es una alianza y las alianzas son imbatibles”, concluyó.