Lorena Blanco Pita, fisicoculturista profesional española de 37 años, falleció el sábado, 26 de julio a causa de un infarto fulminante mientras se encontraba en su vivienda.

La deportista, que pertenecía a la categoría Bikini Pro de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB), fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA), donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Su muerte conmocionó al mundo del fisicoculturismo profesional.

Una trayectoria en ascenso dentro del circuito profesional

Blanco no era una figura desconocida en el ámbito del culturismo competitivo. En 2023 obtuvo su tarjeta profesional tras consagrarse en el Campeonato Europeo de la NPC Worldwide, lo que le permitió debutar ese mismo fin de semana en la categoría Pro con un prometedor 11.º puesto en el Europa Pro. Desde entonces, su evolución fue constante.

Durante 2024, participó en siete certámenes internacionales. Entre sus logros más destacados, se encuentra el cuarto puesto obtenido en el Tahoe Pro, resultado que le aseguró una plaza para competir en el prestigioso Ms. Olympia 2025, el máximo evento mundial de esta disciplina que se celebra en Las Vegas.

En lo que iba del año, también fue subcampeona en el Kökény Classic Hungary Pro y recientemente había competido en el Gomeisa Ultimate Battle Pro en Medellín, Colombia, donde finalizó en la duodécima posición.

Disciplina compartida con su pareja y entrenador

Blanco se entrenaba diariamente en el Club Fluvial de Lugo junto a su pareja y entrenador, Izzy Bolaños. Ambos compartían el compromiso deportivo y el objetivo de alcanzar los niveles más altos de la competición profesional.

El regreso a Galicia, antes de retomar la ruta hacia Las Vegas, estaba previsto como una breve pausa en medio de una preparación intensa.

Conmoción en el mundo del culturismo

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de colegas, entrenadores y seguidores del mundo del fitness, quienes expresaron su dolor y sorpresa.

Compañeros de la IFBB y atletas de distintas partes del mundo rindieron homenaje a su trayectoria y a su figura dentro del deporte.

Admiración dentro y fuera del escenario

Además de su dedicación al deporte, Lorena Blanco era reconocida por su actitud dentro del circuito. Según quienes la conocieron, se destacaba por su disposición hacia los demás, su energía positiva y su capacidad para inspirar a otras mujeres interesadas en abrirse camino en un deporte tradicionalmente masculino.

En cada competencia mostraba avances en simetría, definición y puesta en escena, consolidándose como una presencia firme dentro del circuito Pro.