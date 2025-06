A escasas horas de consagrarse el miércoles en la final del WTT Youth Contender New York en la categoría Sub-17, el tenimesista Steven Moreno conoció la noticia de que sería el abanderado de Puerto Rico para los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en la rama masculina.

El mismo miércoles en la noche se montó en un avión en dirección a la isla para este jueves estar en su presentación oficial, junto a la velocista Gladymar Torres, abanderada femenina, en la Casa Olímpica del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

“Me dio sentimiento... es difícil de expresarlo. Ayer mismo no podía dormir con la emoción que tenía. Ya quería que fuera la hora de montarme en el avión y venir acá. Estar aquí es muy emocionante para mí”, contó Moreno a los medios de la prensa local deportiva tras su presentación.

De hecho, en la final en la Gran Manzana venció 3-2 a su compatriota Enrique Ríos.

Por su parte, Torres supo de su selección tras una publicación del Copur a través de su cuenta de Instagram. Cuando recibió la notificación en su teléfono móvil, tras una noche de entrenamiento, no quiso mirarla de inmediato. “No, esto debe ser un error”, dijo entre risas.

“Fue bien emocionante porque jamás pensé ser abanderada en unos juegos y mucho menos tan rápido”, compartió la atleta cagüeña.

Torres y Moreno llevarán la Monoestrallada el 9 de agosto, día de la inauguración de las justas panamericanas en la capital paraguaya. La competencia concluye el 23 de ese mes.

“Hoy solo me río porque el deporte me ha traído muchas cosas bonitas en un año. Hace un año fui campeona iberoamericana y de casualidad, aunque no fue casualidad, pero clasifique a los Juegos Olímpicos y eso ha sido algo que se me ha hecho bien difícil procesar. Entonces ya hoy soy abanderada de mis últimos juegos juveniles... representar a Puerto Rico siempre ha sido un honor para mí”, dijo Torres, de 22 años.

Torres comentó que son sus últimos juegos por una cuestión de edad. No obstante, es su primera participación en dicha competencia.

Antes de que el presidente de la Federación de Atletismo, Luis Diepa, y el presidente de la Federación de Tenis de Mesa, Iván Santos, describieran a sus atletas, la presidenta del Copur, Sara Rosario, elogió el talento y disciplina de los que consideró “buenos embajadores”.

De un lado, Torres ostenta la marca nacional de los 100 metros con un tiempo de 11.12 segundos, registrada en su debut olímpico durante las Olimpiadas de París 2024. Asimismo, es la campeona iberoamericana 2024 en los 100 metros.

“Para la Federación de Atletismo es un verdadero placer poder contar con alguien de la altura de Gladymar, como persona y atleta le ha dado muchísimo al país... Trabaja incesablemente en lograr sus metas, es muy simpática, y una persona que adoramos”, manifestó Diepa con voz entrecortada.

En cuanto a Moreno, en 2024 obtuvo medalla de oro en la categoría Sub-19 del WTT Youth Contender Rionegro; plata en el Sub-17 de Buenos Aires; y el título Sub-15 en el Campeonato Panamericano Juvenil de la ITTF en Lima, Perú.

“Nos llena de orgullo que Steven sea seleccionado como abanderado. Steven reúne las cualidades. Nosotros tenemos un lema de compromiso que es hacer del tenis de mesa un deporte de excelencia en el ámbito administrativo, competitivo, que a través del deporte nos hagamos mejores puertorriqueños y ese es Steven”, comentó Santos.

¿Cómo va la delegación?

A 44 días de la apertura de la segunda edición de estos juegos juveniles, Rosario indicó que Puerto Rico tiene 112 atletas clasificados en 21 deportes.

De esos 112, dos cupos es posible que pasen a otros países debido a lesiones de atletas en la disciplina de vela y karate.

De igual forma, los boricuas podrían recibir nuevos espacios por situaciones similares que enfrenten otras delegaciones.

“Estamos en los últimos detalles... la lista oficial cierra el 14 de julio”, mencionó Rosario.

La avanzada boricua viajará el 2 de agosto, mientras los deportistas comenzarán a arribar a Paraguay a partir del 5 y 6.

Rosario estimó que la presentación oficial de la delegación boricua se celebre en la semana del 21 al 24 de julio.