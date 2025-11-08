La puertorriqueña Adriana Díaz quedó fuera del WTT Champions Frankfurt 2025 al caer este sábado ante la japonesa Hina Hayata, tercera sembrada del torneo y número 13 del mundo, por marcador de 4-1 (11-8, 11-5, 10-12, 11-9, 11-7).

Díaz, octava cabeza de serie y actualmente clasificada en la posición 19 del ranking mundial de la ITTF, ofreció resistencia ante una de las jugadoras más consistentes del circuito, logrando arrebatarle un set en puntos extra antes de ceder el partido.

Con este resultado, la utuadeña quedó sin opciones de avanzar a las semifinales y ahora acumula marca de 0-3 en sus enfrentamientos ante Hayata, quien también la había vencido en 2023 y a comienzos de este año.

Díaz había tenido una sólida actuación en rondas previas, al superar el viernes a la francesa Prithika Pavade (3-1) en los octavos de final y antes a la canadiense Mo Zhang (3-0) en su debut. En los cuartos de final, y en adelante, los encuentros se disputan al mejor de siete sets.