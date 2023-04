Tras coquetear por años con dar el salto a la lucha libre profesional en el 2017, el medallista olímpico en lucha Jaime Espinal finalmente hará la anticipada transición y lo hará este año de la mano de Espíritu Pro Wrestling Dojo, bajo la tutela de los hermanos Mike y Christian Mendoza, así como el conjunto de luchadores que componen ese centro de entrenamiento en San Juan.

Así lo anunció el propio Espinal el pasado domingo en la noche durante el cartel “Loser Leaves Town” de EPWD ante casa llena en las facilidades del gimnasio en Río Piedras, trepándose al ring para explicar el por qué hará su debut con esta academia bajo su formato de carteleras mensuales antes de auscultar luchar en empresas del país o, inclusive, a nivel internacional.

PUBLICIDAD

“Mi prioridad siempre ha sido representar a Puerto Rico en el deporte de la lucha olímpica, ganar medallas, ir a Olimpiadas. Pero hace como siete meses me retiré oficialmente. La lucha libre es algo que siempre me ha llamado la atención. Desde niño comencé a hacer lucha olímpica pensando que era lucha libre. No es algo nuevo. Ahora tengo el tiempo para hacerlo”, sostuvo el atleta de 37 años de edad, quien llegó a hacer unas pruebas con la cotizada empresa WWE hace seis años luego de entrenar por varios meses en EPWD en aquel entonces.

Aunque el debut de Jaime Espinal aún no tiene fecha, sí ha dicho que hará el mismo bajo Espíritu Pro Wrestling Dojo. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

“¿Por qué iniciar en Espíritu Pro Wrestling Dojo? Porque Mike fue el que me dio la mano cuando yo no sabía nada del deporte, cuando recibí un acercamiento de WWE (en 2017). En ese momento a los que conocía eran Mike Mendoza y a El Vikingo (Salvador Pérez, abuelo de Mike) y ellos fueron los que me abrieron las puertas. Siento que (ellos) han avanzado mucho. Tienen un lugar establecido. Tienen su buen local y todo en orden”.

De hecho, EPWD ha sido el principal semillero de talento joven en la lucha libre local en años recientes, incluyendo a luchadores como El Atleta Manú (IWA), Nathalya Pérez (IWA), Edrax (IWA), El Hijo del Enigma (IWA), Reckless Harry Williams (IWA), Androide 787 (WWC), Christian Mendoza (WWC), Adam Riggs (GZW) y Baltazar Bruno (IWR), entre otros. Además, hacen carteleras mensuales en su escuela en Río Piedras, la cual ya se ha quedado pequeña para sus eventos y vislumbran hacerlos desde junio en la cancha Nilmarie Santini del Departamento de Recreación y Deportes.

PUBLICIDAD

2023/04/16 Espiritu Pro Wrestling Dojo San Juan, Puerto Rico En la foto: Peleadores en la cartelera del dojo Espiritu Pro. (Miguel J. Rodriguez Carrillo Especial Para GFR MEDIA) ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

“Quiero empezar a practicar desde ya. Tengo que venir todos los días a entrenar y ponerme para esto. Quiero luchar para Espíritu y también para empresas locales. Pero todo a su tiempo. Respeto mucho este mundo de la lucha libre. Imagínate que alguien que hace judo quisiera competir en lucha olímpica de un día para otro. ¿Sería ilógico no? Lo mismo en la transición de lucha olímpica a lucha libre. Hay un proceso que hay que seguir y no me voy a trepar en un ring hasta que no esté listo”, sostuvo Espinal.

“Claro, yo no estaré empezando desde cero. Ya tengo una base. Ya he entrenado antes con Mike. Tengo que trabajar un poco más en la parte del ‘llaveo’, pero puedo hacer movidas aéreas, hacer ‘flips’ y tirarme desde la última cuerda. Me siento en gran condición física. De hecho, recientemente comencé a bailar “break dance” otra vez, a dar vueltas de cabezas. Mi cuerpo todavía puede hacer muchas cosas”.

Jaime Espinal ha dicho que hará su debut con Espíritu Pro Wrestling Dojo porque esa fue la compañía que le dio la mano cuando comenzó a explorar la posibilidad de algún día llegar a la WWE. ( Miguel J. Rodriguez Carrillo )

Ya tiene su primer reto

Durante su intervención en el cartel del domingo, Espinal tuvo que confrontar de frente al principal representante de la escuela actualmente, el Atleta Manú, campeón Intercontinental de IWA en Puerto Rico.

“Solamente quiero dejarle unas palabras al hombre, medallista olímpico. Oye Jaime, yo me acuerdo cuando empezaste a entrenar en el gimnasio de El Vikingo. ¿Pero qué pasó cuando el (gimnasio) de El Vikingo cerró? ¿Tú volviste a Espíritu (cuando reabrió)? ¿Verdad que no? ¡Qué bonito volver ahora cuando yo tengo la chiringa volando! ¿Ahora tú quieres ser parte de Espíritu? ¡Esta es mi casa (palabra soez)! ¡Esta es mi casa! Yo la hice. ¡Quién la representa soy yo! Y yo te voy a dar la bienvenida”, expresó el Atleta Manú, quien figura como uno de los principales rudos en la Isla y que también tiene pedigrí como luchador aficionado.

PUBLICIDAD

Ante el reto lanzado, Espinal ripostó “Tranquilo. No hay problema. Manú, nos vemos en el ring un día de estos” mientras salía del ring al son de ‘Gracias’ de Tego Calderón.

Gran cartel de “Loser Leaves Town”

Precisamente, durante el cartel de “Loser Leaves Town”, el Atleta Manú se convirtió en el primer retador al cetro de EPWD que actualmente ostenta “Mr. 450″ Mecha Wolf y que podrían estar disputando durante el cartel de junio en el DRD. Esto luego de derrotar a Mike Mendoza, al “Puro Macho” J.C. Navarro y a Androide 787 en un “Fatal Four-Way”.

Además, el estudiante con autismo Rubén Velázquez hizo su debut en el ring luchando enmascarado y derrotando a Christian Mendoza durante la velada. Rubén fue vitoreado por la afición al final y fue declarado como ‘graduado’ de EPWD.

En el evento estelar, Eros venció al Hijo del Enigma en una lucha ‘hardcore’, lo que implica que el Hijo del Enigma se va del gimnasio y de Puerto Rico. Se especula que el veloz enmascarado estará de gira por México en un futuro cercano.