Puerto Rico tiene un nuevo ‘acróbata’ y su pedigrí es olímpico.

El medallista en lucha en Londres 2012 Jaime Espinal finalmente hizo su debut oficial este domingo en la lucha libre profesional, sorprendiendo a muchos con su despliegue de movidas aéreas avanzadas durante su lucha en parejas junto “El Escorpión” Mike Mendoza para enfrentar a Christian Mendoza y El Atleta Manú en el duelo estelar del evento ‘Wrestling Machina’ de la escuela Espíritu Pro Wrestling Dojo ante casa llena en la cancha Nilmarie Santini del Departamento de Recreación y Deportes.

Desde patadas voladoras y rompe-cuellos hasta una vuelta de carnero desde la última cuerda y saltos arriesgados hacia las afueras del ring fueron parte del arsenal del ‘novato’ Espinal durante su feudo el domingo en la noche, logrando conectar de inmediato con el público presente y logrando vítores de sus fieles.

El pleito comenzó con los técnicos peleando con los rudos en las afueras del cuadrilátero, pero una vez se estabilizó la acción, Mike Mendoza estuvo a merced de sus rivales por varios minutos hasta que se escapó para chocar la mano de Espinal y dar pie al momento esperado de su mano a mano con El Atleta Manú.

Jaime Espinal se unió a "El Escorpión" Mike Mendoza para enfrenta a los luchadores Christian Mendoza y El Atleta Manú en el "Wresting Machina". ( Josian Bruno )

Espinal entonces ingresó al ensogado a repartir una suplex tras otra, incluyendo una doble suplex a la misma vez a Manú y a Christian Mendoza para el deleite de los fanáticos. Posteriormente, se quedó con el escenario tras brincar por encima de la última cuerda con vuelta por el aire para caer encima de Manú y de Christian en las afueras del ring.

Al final, Espinal terminó evadiendo un sillazo de El Atleta Manú para luego apoderarse de dicha silla, conectarle al actual campeón de EPWD y campeón Intercontinental de la empresa local IWA para así ganar la lucha ante los vítores de los asistentes.

Espinal dejó sorprendido al público que se dio cita a la cancha Nilmarie Santini del Departamento de Recreación y Deportes en Santurce. ( Josian Bruno )

“Ciertamente no parece un novato. Se vio muy bien en su primera lucha. Ya lo había visto entrenando y sabía que tenía el talento. Hace cosas que algunos veteranos no hacen. Tiene una habilidad natural para esto. Si se dedica a esto puede subir de nivel y rápido”, sostuvo el luchador Armando Gorbea, mejor conocido como ‘Tommy Diablo’ y quien estuvo en asistencia en el público.

Por su parte, Espinal se mostró complacido con su debut, indicando que era para lo que se había preparado por mucho tiempo.

“Mi intención era sorprender a los fanáticos y creo que lo logramos. Me sentí como pez en el agua. Estoy contento de que la gente vino a apoyarme y que lo disfrutaron”, sostuvo Espinal, quien hace varios años atrás tuvo un acercamiento para dar el salto a la WWE y hasta fue a un ‘tryout’, pero su transición al profesionalismo no se materializó en ese momento.

“La realidad es que me estoy metiendo a esto no solo por mí, sino también para ayudar a subir el talento de Puerto Rico. En aquel momento cuando tuve el acercamiento con WWE quería llevarme conmigo a Mike (Mendoza). Eso no se dio y fue una de las razones por las que desistí. Quiero que, si tengo alguna oportunidad en otros niveles, poder aprovechar para llevarme a otros conmigo”.

Por lo pronto, Espinal indicó que su próxima presentación se dará con la empresa local Ground Zero Wrestling (GZW) de Richard Rondón, en donde el atleta olímpico había efectuado una aparición sorpresa hace varios meses atrás.

“Tengo una deuda pendiente con Rondón y mi próxima lucha será allí. Y claro, seguiré entrenando y participando de las carteleras de Espíritu Pro Wrestling Dojo, que es mi casa”, dijo Espinal, quien podría ser parte del próximo evento de EPWD, que será el 30 de julio.

“Ahora lo que voy a hacer es seguir entrenando, mejorando y crear oportunidades a nivel local e internacional. Mi aspiración es ser el ‘Rey Mysterio de Puerto Rico’, que vuela por los aires y hace cosas espectaculares. Estoy en gran condición física y aunque no tengo la misma juventud, aún puedo hacer muchas cosas. Los próximos cinco a 10 años que me quedan como atleta élite quiero aprovecharlos al máximo”.

En lo que respecta al cartel de “Wrestling Machina”, el mismo contó con un total de siete luchas. Aquí los resultados:

· Jaime Espinal y ‘El Escorpión’ Mike Mendoza derrotaron a El Atleta Manú y Christian Mendoza

· Fuerza Recia (Baltazar Bruno y ‘Reckless’ Harry Williams se impusieron ante “El Fugitivo” Niche y Félix Aldea en la final para coronarse nuevos campeones en parejas de EPWD.

· Action Jackson derrotó a Justin Cotto en reto especial entre luchadores “aéreos”

· “El Maquiavélico” Adam Riggs venció a Edrax

· Nathalya Pérez planchó a Eros en lucha intergénero con ayuda del árbitro especial Bengie. El novio de Nathalya, el Hijo del Enigma, ahora podrá regresar a EPWD.

· Yaide venció a la debutante Yesenia Ruiz.

· “El Fugitivo” El Niche y Félix Aldea derrotaron a Ares Pérez y Xavier Millet en lucha de eliminación.