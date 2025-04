Watch Tia Jones 🇺🇸 win the women's 100mH at the Kingston Grand Slam in 12.63s!



2. Danielle Williams 🇯🇲 12.70

3. Jasmine Camacho-Quinn 🇵🇷 12.70

4. Ackera Nugent 🇯🇲 12.75

5. Masai Russell 🇺🇸 12.78 pic.twitter.com/xxVzX4As6w