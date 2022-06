Ponce. Mezclado entre cientos de alumnos que participaron en la colación de grados de la Pontificia Universidad Católica, el exatleta Javier Culson esperó pacientemente para escuchar su nombre para así acercarse a la tarima para recibir el diploma que certifica que completó los requisitos para un bachillerato en Estudios Liberales.

Fue un momento de júbilo, celebración y satisfacción.

En el 2009, Culson dejó un lado sus estudios universitarios para perseguir sus aspiraciones como especialista en los 400 metros con vallas que lo llevaron a completar una de las trayectorias más relevantes para un atleta puertorriqueño. Durante ese periodo, Culson obtuvo múltiples medallas en los Campeonato Mundiales de Atletismo, además de preseas en Juegos Centroamericano, Panamericanos y Olimpiadas.

No fue hasta el 2021, en medio de la pandemia por el virus COVID-19, que Culson dio el paso, motivado por su esposa Keishla Merced, de retomar los planes de concluir lo que había comenzado.

Javier Culson no descarta continuar estudiando en la universidad. ( David Villafane/Staff )

“Estoy sumamente contento por haber completado una meta que había pospuesto y hacerlo realidad”, reaccionó momentos después de que le otorgaran el título.

Cuando Culson optó por cerrar el libro en su trayectoria como atleta, obtuvo la requerida certificación como agente de bienes raíces. Sin embargo, en el fondo permanecía el deseo de finalizar lo que comenzó hace más de una década. Culson se matriculó en los cursos que fueron de manera virtual.

El miércoles, el exatleta ponceño desfiló acompañando a los demás alumnos, fue elogiado por Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la institución educativa y hasta dio unos tímidos pasos de baile al son de las canciones “Mi gente” y “Patria Mía”, interpretadas por la banda oficial de la universidad.

“Me dio nerviosismo como en una competencia. Es una experiencia que toda persona se tiene que vivir. Nunca es tarde para estudiar. El deporte me sirvió mucho, aparte de sufrir y llorar. Las enseñanzas que aprendí me sirvieron y las apliqué”, dijo.

Culson, de hecho, no descarta continuar estudiando. Tiene en remojo obtener los créditos que le faltan para completar un grado asociado en Ciencias Deportivas. ¿Después? ¿Quién sabe?

“Está la posibilidad de hacer una maestría. Las bienes raíces se acomodan a mi tiempo, no es a tiempo completo, así que me acoplo y cuadro las visitas con los clientes”, explicó.