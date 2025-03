El corozaleño Javier Figueroa ganó hoy domingo por segunda vez el en su carrera el Ironman 70.3 Puerto Rico, esta vez con una sólida corrida que le ayudó rebasar en la ruta a seis rivales y terminar prevaleciendo con una holgada ventaja.

Figueroa fue previamente campeón en la edición 2023 y segundo lugar en 2024.

El puertorriqueño ganó con tiempo de 4 horas y 0.06 segundos, lo que es su mejor registro en el Ironman 70.3 Puerto Rico, trazado entre El Condado, Dorado, y la isleta del Viejo San Juan en una mañana de temperatura agradable, pero calurosa a partir de las 10:00 a.m.

“Es increíble ganar la segunda vez en Puerto Rico. Aquí la gente me siente mucha fe y esperanza. Estoy contento por mí, por mi familia, Puerto Rico y todos los triatletas”, dijo Figueroa.

La rama femenina fue ganada por la estadounidense Tyra WcWilliams. La primera boricua fue Jessica González Figueroa.

El Ironman inició, como es habitual, con un tramo a nado en la Laguna del Condado. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Participaron 1,183 atletas, entre esos 92 equipos de relevo, informó el presidente de BN Sports y promotor local del evento, Arturo Díaz.

Figueroa entró séptimo a la carrera pedestre de 21 kilómetros y que representó la etapa final del Ironman. Y no solamente rebasó a sus seis rivales sino que terminó sacando una ventaja de cuatro minutos sobre el segundo lugar.

Figueroa entró a la carrera pedestre con cinco minutos de desventaja ante el líder entrando al 21K.

“Esto como los leones cuando salen a cazar. Cuando ves a los rivales de cerca, te alimentas. Veía al tercer lugar y decía esto es real. Veía al primero y decía esto es para Puerto Rico otra vez. Cuando me quedaba vuelta y media ya la tenía, pero no me confié”, sostuvo Figueroa, quien contó que había rebasado a sus seis rivales para la tercera de tres vueltas en el circuito de 21k trazado por la isleta del Viejo San Juan.

La segunda parte de la prueba fue una ruta de 56 kilómetros en bicicleta desde San Juan hasta Dorado y de vuelta a la Capital. ( Stephanie Rojas Rodriguez )

Figueroa completó los 21K en 1:18.26 horas.

El segundo lugar hizo 4:04.38 horas, sobre cuatro minutos después del boricua. Ese segundo lugar fue el estadounidense Kiel Bur. Tercero llegó el estadounidense Daniel Smith con 4:08.13 horas.