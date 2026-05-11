El joven Favián Ignacio Ramos Rodríguez, estudiante de duodécimo grado del Colegio Rosa-Bell, recibió una beca para jugar fútbol americano en la NCAA División I con Stetson University, en Florida.

El logro lo posiciona dentro de un grupo reducido de atletas formados en Puerto Rico que alcanzan este nivel en una disciplina con limitada exposición en la isla, según se informó por escrito.

A diferencia de otros atletas puertorriqueños que han tenido que trasladarse a Estados Unidos durante sus años de escuela superior para aumentar su visibilidad, Ramos logró abrirse paso mientras completaba su educación en Puerto Rico. El joven balanceó sus responsabilidades académicas en el Colegio Rosa-Bell con viajes, entrenamientos y competencias junto a Legacy Sports Agency, programa que le permitió medirse con talento de escuelas superiores en Estados Unidos.

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“Yo vine a pensar que tenía futuro en el deporte en undécimo grado, que fue realmente donde empecé a viajar por el fútbol y comencé a ver la oportunidad”, expresó Favián.

“Me dije, tengo el talento para jugar y la capacidad”, añadió.

Según Gerardo Rodríguez, dueño y dirigente principal de Legacy Sports Agency, el propósito del programa es precisamente crear oportunidades de exposición para atletas locales que cuentan con el talento, pero no siempre con las mismas plataformas que los jugadores en Estados Unidos.

“La exposición es la parte más importante. Como no competimos constantemente contra escuelas superiores de Estados Unidos, en el pasado eso nos colocaba en desventaja al momento de buscar becas para nuestros estudiantes”, explicó Rodríguez.

“En los últimos años hemos utilizado estos encuentros para brindar esa visibilidad. Favián ha sido uno de los más destacados. Es un atleta comprometido, con un alto nivel físico y una gran comprensión del juego”, añadió.

Para Ramos, el proceso también implicó disciplina fuera del campo. Durante su último año escolar, tuvo que ausentarse en varias ocasiones para viajar y competir. Esto fue posible gracias a una coordinación efectiva entre el estudiante, el colegio y su facultad, quienes trabajaron para que pudiera cumplir con todas sus responsabilidades académicas.

Miguel Rosa, maestro de español de undécimo y duodécimo grado del Colegio Rosa-Bell, explicó que el apoyo institucional no implicó reducir la carga académica, sino ofrecer estructura y flexibilidad.

“Desde el inicio del año escolar, Favián se comunicó con el colegio y con sus maestros para establecer los arreglos necesarios. Él tenía esta meta clara y nos indicó cómo podíamos apoyarlo”, expresó Rosa.

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El educador destacó que el estudiante cumplió con todos sus compromisos académicos.

“Completó cada requisito de sus clases. Lo que hicimos fue facilitar el proceso. Nunca falló una evaluación ni una asignación, y siempre entregó su trabajo a tiempo”, señaló.

Para el Colegio Rosa-Bell, este logro refleja la importancia de acompañar a los estudiantes en sus metas individuales, incluso cuando estas se desarrollan en disciplinas que no forman parte de la oferta deportiva tradicional.

Este resultado fue posible gracias a la combinación de varios factores: una organización enfocada en la exposición de talento local, un colegio dispuesto a ofrecer estructura y apoyo, y un estudiante comprometido con su desarrollo académico y deportivo. Esa unión permitió que Ramos compitiera, viajara, cumpliera con sus estudios y alcanzara una oportunidad que representa un logro significativo tanto para él como para el fútbol americano en Puerto Rico.

Con su llegada a Stetson University, Favián no solo alcanza una meta personal, sino que también abre una ruta más visible para otros jóvenes que practican deportes menos tradicionales en la isla y aspiran a competir a nivel universitario.

“Queremos que se reconozca que en Puerto Rico hay talento”, expresó Rodríguez. “Favián demuestra que aquí se juega fútbol americano y que el deporte merece mayor apoyo y visibilidad”.