Con el propósito de enseñar y educar a nuevos prospectos, bajo la tutela del luchador Mr. Big, Miguel Maldonado, el pasado sábado, 19 de agosto de 2023, junto al alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro Carrión, inauguraron lo que será la primera escuela para aprender el arte de lucha libre, “Attitude Wrestling Academy PR”, ubicado en las facilidades de la antigua Escuela Fulgencio Piñero en el pueblo de Juncos.

El lugar actualmente es administrado por el Municipio de Juncos y es parte de un plan que busca desarrollar una escuela del deporte y fue cedida para la academia de lucha libre por espacio de cinco años.

“La historia de nuestra academia de lucha libre comenzó en el 2019 en Humacao, allá tuvimos un buen grupo de estudiantes, pero por cosas del destino tuvimos que movernos y a buscar una nueva cede, hasta que Papo Alejandro nos abrió las puertas, estamos muy agradecidos con el alcalde y con el director de Recreación y Deportes Municipal, Misael “Maiky” Rivera. Vamos a estar los martes, miércoles y jueves, a las 6:00 de la tarde, aquí vamos a atender todo tipo de personas, no importa tu condición, no importa tu edad, después que tengas 14 años o más, que su peso al menos sea de 150 libras, puede entrar a la academia. Queremos ayudar a los jóvenes que salgan de las calles y como hicieron conmigo cuando yo fui joven, porque yo soy producto de los residenciales de Puerto Rico y tuve un dirigente que me enfatizó en el deporte y por eso hoy estoy tratando de hacer lo mismo con los jóvenes, porque estamos viendo en las calles que se están matando. Nuestro enfoque es que nuestros estudiantes sean mejores en el hogar, en la escuela, en su trabajo y ayudar a la juventud. Tenemos a tres estudiantes con autismo, entre ellos el Chupi Hunter Daniel Caballer, que es bastante famoso aquí en Puerto Rico ahora mismo, está viajando el mundo representando el autismo y además es el Campeón Mundial del Autismo”, expresó Maldonado.

Mientras el alcalde, Papo Alejandro añadió: “A los amigos que la lucha libre, yo les digo que hoy tenemos calor aquí, y que está un poquito apretado, pero hay que agradecerle a Dios, el que todo lo puede, que hoy estamos aquí. Pero si las cosas proyectadas por este servidor se dan, los vamos a mudar la escuela de lucha libre a un portón más para allá, que tenemos unos salones súper grandes, donde va a ser nuestra escuela del deporte muy pronto.”

Entre los invitados estuvieron Niche (Campeón Mundial de IWA), Joel Torres (Presidente de Contralona), Héctor “Moody” Meléndez, Dennis Rivera, Rafael “Rafy” Marrero (Ex fotógrafo en WWE y diferentes empresas en Puerto Rico), entre otros.