La estadounidense Kellie Delka, quien está representando a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, completó este viernes sus primeros dos descensos en la competencia de skeleton femenino

La jornada, celebrada en el Cortina Sliding Centre, abrió con la austriaca Janine Flock, quien dominó el Heat 1 con tiempo de 57.22 segundos, estableciendo récord de pista. Posteriormente, Flock volvió a imponerse en el Heat 2, cerrando el día en la primera posición con tiempo combinado de 1:54.48.

Delka, quien partió como la atleta número 24 en el primer descenso, registró 59.40 segundos, a +2.18 del liderato, alcanzando una velocidad máxima de 73.4 millas por hora.

PUBLICIDAD

En el Heat 2, Delka salió como la segunda atleta en el orden de partida y detuvo el cronómetro en 59.17 segundos, mejorando su registro anterior y alcanzando una velocidad máxima de 73.5 millas por hora.

Con este resultado, la representante de Puerto Rico se ubica en la posición 24 con tiempo combinado de 1:58.57, a +4.09 del liderato tras las primeras dos mangas de competencia.

17 Fotos Conoce más sobre Kellie Delka.

La competencia continuará mañana, sábado, con los heats 3 y 4, programados para las 1:00 p.m. y 2:35 p.m. (hora de Puerto Rico), donde se definirán las posiciones finales del evento.