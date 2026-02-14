La estadounidense Kellie Delka, quien representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, completó el sábado su participación en el evento de skeleton femenino en el Cortina Sliding Centre.

Delka, de 38 años, finalizó en la posición número 24 con un tiempo combinado de 3:57.31, luego de completar los cuatro descensos oficiales en una de las pistas más técnicas del circuito olímpico. Su mejor registro lo consiguió en el Heat 2, con tiempo de 59.17 segundos, y cerró la prueba con 59.22 en la manga final, alcanzando una velocidad máxima de 74.0 millas por hora.

La representante de Puerto Rico terminó su segunda participación consecutiva en unas Olimpiadas de Invierno sin contratiempos al sumar valiosa experiencia en el escenario deportivo más importante del mundo para consolidarse como la principal exponente del skeleton en la isla.

La austriaca Janine Flock se proclamó campeona olímpica tras dominar la competencia de principio a fin con tiempo combinado de 3:49.02. La medalla de plata fue para la alemana Susanne Kreher con 3:49.32, mientras que el bronce quedó en manos de su compatriota Jacqueline Pfeifer con 3:49.46.