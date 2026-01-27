Kellie Delka era una joven de 22 años recién graduada de la Universidad del Norte de Texas cuando descubrió su pasión por el skeleton, un deporte de invierno de alto riesgo y alta velocidad en el que se desciende en trineo boca abajo y de cabeza por una pista de hielo a más de 80 millas por hora.

Una vez lo intentó y empezó a aprender distintas destrezas, la texana dejó atrás su carrera como atleta de pista y campo y decidió embarcarse en esta aventura, de la que sabía muy poco. En el camino, un amigo le recomendó contactar al Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) para que, a través de residencia, pudiera representar a la isla en los Juegos Olímpicos de Invierno. Ese consejo le cambió la vida.

Desde el 2018, vive en Puerto Rico como una boricua más. Entrena en las pistas y gimnasios del país y, cada invierno, viaja para practicar skeleton en distintas partes del mundo. Ahora se está preparando para su segunda experiencia defendiendo los colores del país que la acogió como una de las suyas en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026, que se llevarán a cabo del 6 al 22 de febrero.

“Es bien común para las personas de norteamérica descubrir el skeleton a esa edad porque es un deporte europeo. Una vez lo intenté y empecé a aprender distintas destrezas, me enamoré. No hay nada en el mundo parecido a esto y es bien especial pertenecer a ese pequeño porcentaje de personas en el mundo que lo practican”, relató Delka en una entrevista con Primera Hora desde la Casa Olímpica en el Viejo San Juan.

“Mis padres y yo viajamos a Puerto Rico y nos reunimos con la Federación Puertorriqueña de Atletas Invernales. Y así fue, dejé toda mi vida atrás y llevo viviendo en la isla ocho años. Sin arrepentimientos. Lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos”, continuó.

Kellie Delka durante los Juegos Olímpicos de Pekín 2022. ( Suministrada (COPUR) )

Delka, quien reside en Luquillo, debutó con la monoestrellada en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, donde Puerto Rico también estuvo representado por William Flaherty en las pruebas de eslalon y eslalon gigante. En esta edición, la texana será la única atleta que portará los colores de Puerto Rico en las Olimpiadas de Invierno, que prometen ser muy diferentes tras superarse la pandemia del Covid-19.

“La primera experiencia fue asombrosa. Lo más difícil fue clasificar, y estaba muy orgullosa de mí misma por haberlo logrado. Pensaba que, luego de clasificar, el estrés desaparecería, pero competir en las Olimpiadas de Invierno durante la pandemia del Covid-19 fue aún más complicado: había tantas reglas y lugares cerrados, no podías tener contacto con amigos o familiares, y tampoco había espectadores. Fue algo muy interesante. No fue exactamente lo que soñaba, pero resultó ser una experiencia increíble”, recordó la skeletonista.

Delka finalizó en la vigesimocuarta posición después de la tercera serie y quedó fuera de la ronda de medallas. Esta vez, además de disfrutar más el evento, se ha trazado como meta terminar entre las primeras 15.

“Estoy mucho más preparada mental y físicamente para esta edición. Creo que voy a tener algunas de mis mejores actuaciones. Para mí, terminar entre las primeras 15 sería un gran logro. Obviamente, todo el mundo quiere ganar una medalla, ¿quién no? Nada es imposible, pero estar entre las primeras 15 sería un logro enorme”, admitió la estadounidense.

El skeleton solo tiene 25 cupos disponibles en los Juegos Olímpicos de Invierno, por lo que clasificar a este evento es un proceso altamente competitivo. Para esto, las corredoras deben ubicarse entre las mejores 55 del ranking mundial y superar a competidoras de países con plazas limitadas.

En su caso, Delka compitió entre noviembre de 2025 y enero de 2026 en Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos e Italia, lo que le sirvió para familiarizarse con Cortina Sliding Centre, la sede del skeleton en Milano-Cortina 2026. A sus 38 años, la texana espera que su historia inspire a jóvenes boricuas que piensen que no es posible competir en unas Olimpiadas de Invierno por vivir en una isla tropical. El skeleton subirá a escena el 12 y 15 de febrero.

“Creo que eso es lo más increíble de llevar la bandera de Puerto Rico en este tipo de eventos. Espero que los niños en la isla comiencen a considerar la posibilidad de practicar deportes de invierno y sueñen con representar a Puerto Rico, tal como lo he hecho yo”, aseguró Delka.