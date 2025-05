Cientos de atletas de ambos géneros se lanzarán a realizar Kilómetros de Cambio, una carrera de relevo por tres días a nivel isla para recaudar fondos para los albergues que acogen a sobrevivientes de violencia doméstica y sus hijos.

Unos 600 de los participantes serán hombres.

“Los hombres son nuestros aliados. Son las personas que mejor pueden llegarle con un mensaje al agresor, porque son sus pares. Todos los hombres, al igual que nosotras, hemos nacido de una mujer. Son esposos, son papás, son hijos, son tíos, hermanos, amigos y no deben estar indiferentes a la hora de frenar la violencia. Deben estar sentados a la mesa a resolver esta terrible situación. Son muchos los que están diciendo basta ya al machismo y a la violencia”, aseguró la presidenta de Kilómetros de Cambio, Deborah Maldonado, en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

Dos hombres del sector artístico conmovieron en la conferencia de prensa del evento, que se celebró el miércoles, al relatar por qué apoyan este movimiento y correrán contra la violencia doméstica.

Uno de ellos fue el animador de Telemundo, Alex DJ, quien reveló por primera vez que desde su infancia hasta que él se fue de su hogar, su madre fue maltratada emocionalmente.

“Cuando me fui de casa para casarme, me juré a mí mismo que nunca le haría a mi esposa lo que pasó mi mamá. Eso ha sido así por los 25 años de mi matrimonio. Yo rompí la cadena del maltrato y decidí hacerlo por el bien de mi familia. Cuando escuché de Kilómetros de cambio en la lucha contra la violencia, yo dije voy pa’allá y voy a correr en esta carrera”, indicó el animador, quien sorprendió al entregar un cheque de $10,000.

De otro lado, el productor de espectáculos Alejandro Pabón compartió que su madre fue asesinada por violencia doméstica.

“Para mí esta es una causa muy personal porque yo perdí a mi madre por la violencia. Me dedico a traer alegría en conciertos y no es fácil pararse aquí a decir esto, pero es importante hablarlo. Yo nací en un hogar privilegiado, estudié en los mejores colegios. La violencia ocurre en todas las clases sociales. Estoy aquí para dar una mano. Mi compromiso es llevar un mensaje de unidad, de que estamos para proteger a la mujer, lo más sagrado que tenemos, el eslabón que nos une. Encontré una causa increíble en este movimiento que me da alegría apoyar y es lindo ver como se unen en esta causa. Estoy puesto para seguir ayudando”, indicó Pabón.

PUBLICIDAD

Otras personalidades de los medios de comunicación como Jacky Fontánez, Alexandra Fuentes, Pepe Calderón, Gil López -madrina del evento-, Yizette Cifredo, Deborah Martorell y la escritora Ana Teresa Toro han expresado su apoyo a este movimiento y algunos recorrerán tramos de la carrera.

La carrera de relevo, con 53 tramos, se celebrará desde la madrugada del viernes 16 de mayo, partiendo del Parque Central en San Juan, pasando por pueblos del norte y el oeste hasta Mayagüez. El segundo día la ruta sigue por el sur hacia Ponce y termina en Cayey. El tercer día cruzan pueblos del centro hasta Fajardo y sube por el noreste, a Luquillo y Carolina, hasta culminar en San Juan, con una fiesta de pueblo, libre de costo, en el Parque Central.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, expresó su firme apoyo al evento debido a que “tenemos que estar muy conscientes de la gravedad de la violencia doméstica”.

A los mensajes se unió la procuradora de las Mujeres, Astrid Piñeiro, quien ya corrió en el reciente 5K de Kilómetros de Cambio.

“Como procuradora de las Mujeres de Puerto Rico, apoyar a Kilómetros de Cambio no es solo un acto de solidaridad, es un deber. Ver a un grupo de corredores convertir cada kilómetro en esperanza para los albergues de violencia de género, con un compromiso genuino y equitativo, me tocó profundamente. Sentí que tenía que unirme, porque ellos también corren por las mujeres por las que yo lucho cada día”, dijo.

PUBLICIDAD

Para esta edición hay un tramo muy especial cuando el viernes a las 12:00 p.m., familiares de víctimas de violencia doméstica caminen con fotos de las fallecidas desde la plaza pública de Vega Baja hasta el manantial Ojo de Agua de ese pueblo.

La presidenta de la Fundación Stefano, Zorimar Betancourt, que apoya a familiares de víctimas de violencia, así como las directoras de albergues de violencia doméstica caminarán este tramo de recordación.

Se invita a todas las personas que así lo deseen a caminar este tramo en solidaridad y en clamor a un alto a la violencia.

El año pasado Kilómetros de Cambio recaudó $183,000 para los albergues y este año la recaudación ya superó los $300,000, pero se necesita más, ante la disminución en fondos federales para estos servicios.