Shangái. La Fórmula 1 y su organismo rector, la FIA, anunciaron que las carreras del Gran Premio en Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril por motivos de seguridad relacionados con la guerra de Irán.

Ambos países han sido atacados por Irán, que respondió así a la ofensiva que le lanzaron Estados Unidos e Israel.

El anuncio se hizo a primera hora de la mañana del domingo en Shanghái, antes del Gran Premio de China.

“Debido a la situación en curso en la región de Oriente Medio, los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán en abril”, informó la F1. “Aunque se consideraron varias alternativas, finalmente se decidió que no se harán sustituciones en abril”.

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La F1 debía correr en Bahréin el 12 de abril y en la ciudad saudí de Yeda el 19 de ese mes.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

“Aunque fue una decisión difícil de tomar, lamentablemente es la correcta en esta etapa considerando la situación actual en Oriente Medio”, dijo Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1.

De acuerdo con la FIA, esas dos carreras “no se celebrarán en abril” y no se organizarían otras para reemplazarlas.

“La FIA siempre pondrá la seguridad y el bienestar de nuestra comunidad y de nuestros colegas en primer lugar. Tras una cuidadosa consideración, hemos tomado esta decisión con esa responsabilidad firmemente presente”, manifestó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem.

La FIA no descartó explícitamente reprogramar las carreras y, junto con la F1, no utilizó las palabras “cancelar” o “posponer” al anunciar que la serie no estará en Bahréin ni en Arabia Saudí el próximo mes.

“Bahréin y Arabia Saudí son increíblemente importantes para el ecosistema de nuestra temporada de carreras, y espero volver a ambos tan pronto como las circunstancias lo permitan”, comentó Ben Sulayem.

Los promotores de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí dijeron que apoyaban la decisión.

El apretado calendario de la F1 no tiene fechas libres evidentes para reprogramar carreras este año.

Anular las carreras de Bahréin y Arabia Saudí significa que habrá un hueco de cinco semanas entre el Gran Premio de Japón del 29 de marzo y la siguiente carrera, el Gran Premio de Miami del 3 de mayo. Sin reprogramación, el calendario de 22 carreras sería el más corto desde 2023.

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Las dos carreras de Oriente Medio estaban previstas para el próximo mes, pero la F1 se enfrentó a la necesidad de tomar una decisión antes porque normalmente envía al primer personal y la carga a los circuitos con semanas de antelación. La F1 también se enfrentó a la dificultad de vender entradas con poca anticipación, lo que hace casi imposible organizar una carrera de reemplazo en otros países.

Kimi Antonelli, el piloto de Mercedes que se clasificó en la pole position para la carrera del domingo en Shanghái, dijo que sus pensamientos estaban “con los que están sufriendo por esta situación” y que la seguridad debía ser la prioridad, y añadió sobre la FIA y la F1: “Estoy seguro de que hará lo correcto”.

El calendario es un asunto conjunto de la FIA y del titular de los derechos comerciales de la F1. Los equipos habían señalado su disposición a seguir su liderazgo.

“Creo que seguimos la orientación de la FIA y la Fórmula 1, como siempre hacemos. Siempre nos han guiado en la dirección correcta”, dijo el viernes Jonathan Wheatley, director del equipo Audi. “Nadie va a comprometer nada que ponga a los equipos en una situación incómoda”.

Bahréin ya había acogido dos pruebas de pretemporada de la F1 esta campaña antes de que Israel y Estados Unidos lanzaran los ataques contra Irán. Una prueba de menor escala de neumáticos para lluvia fue anulada inmediatamente después de esos bombardeos.

Un cierre de viajes que afectó a los principales aeropuertos de Oriente Medio también causó interrupciones para la F1 y el personal de los equipos con base en Europa que se dirigían a Melbourne para el Gran Premio de Australia, primero de la temporada.

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La última vez que se canceló una carrera programada de la F1 fue en 2023, cuando el Gran Premio de Emilia Romagna, en el norte de Italia, fue anulado con poca antelación debido a inundaciones mortales en la zona.

En 2022, la F1 siguió adelante con su fin de semana de carrera en Arabia Saudí incluso después de que los rebeldes hutíes de Yemen atacaron un depósito de petróleo durante una sesión de entrenamientos, con humo negro visible desde el circuito de Yeda.

Ese mismo año, la F1 canceló el contrato del Gran Premio de Rusia después de que ese país invadió a la vecina Ucrania.