Con el corazón en alto y la “Monoestrellada” ondeando con fuerza, la delegación de Puerto Rico vivió esta tarde su primer gran momento en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, al participar en la Ceremonia de Bienvenida a las Delegaciones Panamericanas en la Plaza de las Banderas del Comité Olímpico Paraguayo.

El acto incluyó el izamiento oficial de la bandera de Puerto Rico, en presencia de autoridades del Comité Organizador Local, Panam Sports y representantes de las demás delegaciones participantes. Fue un evento lleno de emoción, simbolismo y orgullo patrio, que marcó el inicio del camino competitivo para los más de 100 atletas juveniles que representan a la isla.

PUBLICIDAD

“Cada vez que nuestra bandera sube al cielo fuera de casa, se activa algo especial en el alma del deportista puertorriqueño. Ver la bandera de Puerto Rico ondear en Asunción es un recordatorio de lo que hemos trabajado para estar aquí. Esta es una delegación valiente, preparada y llena de esperanza. Nuestros jóvenes vienen a competir, sí… pero también vienen a crecer, a representar, y a inspirar a todo un país,” dijo la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez, en declaraciones escritas.

Puerto Rico competirá en 25 disciplinas deportivas con una delegación de 109 atletas juveniles que buscarán escribir nuevas páginas en la historia olímpica del país.

La Ceremonia de Apertura de los Juegos se celebrará este sábado, 9 de agosto, marcando oficialmente el inicio de las competencias. Allí, nuestros abanderados, Steven Moreno Rivera (tenis de mesa) y Gladymar Torres (atletismo), tendrán el honor de liderar el desfile de la delegación puertorriqueña, portando la bandera con orgullo frente al continente.

En Puerto Rico, la ceremonia de apertura podrá verse por Punto 2, una vez finalice el cuarto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce. Desde el lunes, la cobertura televisiva continuará en vivo de 3:00 p.m. a 11:00 p.m. por el mismo canal.

Panam Sports Channel transmitirá en vivo y en todo momento, de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., con 6 canales digitales simultáneos disponibles para seguir toda la acción.