Uno de los sueños de chamaquito de Bad Bunny se hará realidad este sábado cuando el popular trapero haga su debut en un cuadrilátero de la WWE en el evento WrestleMania, el escenario más importante de la lucha libre a nivel mundial.

El puertorriqueño de 28 años luchará en parejas con su compatriota Damian Priest para enfrentar al dos veces campeón de la WWE y estrella de “reality tv” The Miz junto a su secuaz John Morrison.

De los 12 encuentros que se escenificarán en dos noches en el estadio Raymond James de Tampa Bay, Florida, la riña del Conejo Malo con The Miz ha sido una de las más trabajadas de la cartelera, cocinada a fuego lento desde el pasado 29 de enero.

En dicha fecha, Bad Bunny se presentó en el “Royal Rumble” para interpretar “Booker T”, pieza que forma parte de su última producción “El último tour del Mundo”. La canción es dedicada al exluchador del mismo nombre y dos veces miembro del Salón de la Fama de la empresa, quien aparece en el videoclip del tema.

Antes de salir a cantar, The Miz se le acercó a Bady Bunny para realizar una alianza musical pero el vegajabeño rechazó la oferta. Antes de su entrada a la batalla real, The Miz tomó represalia por la negativa de Bad Bunny de colaborar juntos destruyendo el sistema del “disc jockey” del boricua. Minutos después, Bad Bunny salió hacia el ensogado para reclamar las acciones del luchador. Ante la distracción, Miz fue eliminado de la lucha junto a Morrison por Priest. Acto seguido, Bad Bunny se trepó en la tercera cuerda y realizó una placha voladora encima de sus nuevos enemigos.

La noche siguiente, Bad Bunny apareció en el programa semanal Raw, invitado por The Miz para insistir en una colaboración. Bad Bunny volvió decir que no, provocando la ira de The Miz hasta que Priest apareció para oficializar su alianza con su compatriota.

Lunes tras lunes, Bad Bunny tuvo asistencia perfecta en Raw y, en ocasiones, costándole luchas a The Miz con sus distracciones. Su presencia de inmediato provocó rumores de que ambos chocarían en WrestleMania debido a que el boricua fue visto entrenando en el Performance Center de la WWE en Orlando.

Antes de que The Miz lo invitara a pelear en el evento, Bad Bunny capturó el campeonato 24/7 con la ayuda de Priest el pasado 15 de febrero. Con la faja en sus manos, la llevó a pasear en su presentación en el famoso programa Saturday Night Live, además de ganar su primer Grammy anglosajón con el correa todavía en su posesión.

Durante su reinado, Bad Bunny y The Miz tuvieron su primer altercado físico el 21 de febrero durante el evento pague-por-ver “Elimination Chamber”. En un segmento tras bastidores, Miz empujó a Bad Bunny y este respondió con una cachetada. En la misma noche, Miz cobró su maletín “Money in the Bank” sobre Drew McIntyre por el título de la WWE para su segundo corrida con el campeonato.

Antes de verse de nuevo, Bad Bunny renunció al título 24/7 el 15 de marzo entregándoselo al luchador R-Truth. En el caso de The Miz, su reinado en el tope de la WWE fue corto al ser destronado dos semanas después de ganar el cinturón por Bobby Lashley.

The Miz no había olvidado la ‘galleta’ que había recibido de parte de Bad Bunny y cobró venganza al quebrar una guitarra en la espalda de Bad Bunny la noche que entregó el título 24/7. El lunes siguiente en Raw, retó al boricua a una lucha en WrestleMania y la respuesta fue recibida cuando Bad Bunny le devolvió el guitarrazo en la espalda.

El lunes pasado, Miz y Morrison “vandalizaron” el Bugatti Chiron, valorado en $3 millones, con pintura roja. Al ver su costoso carro dañado, Bad Bunny fue atacado en el estacionamiento del Tropicana Field por Miz y Morrison, dejándolo adolorido en el suelo.

Enfurecido, Bad Bunny salió al ring junto a Priest con la propuesta de convertir la lucha en una en parejas. Miz y Morrison, a través de un monitor, aceptaron.

¿Quién ganará el sábado? La primera noche de WrestleMania se podrá ver en la plataforma de streaming Peacock ($4.99 mensual) a partir de las 8:00 p.m.