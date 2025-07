Por segunda temporada consecutiva, las Bravas de Cidra levantaron el campeonato de la Liga de Sóftbol Superior Femenino, pero esta campaña con un matiz diferente.

El segundo título de las Bravas fue conquistado bajo el liderato de Karla Claudio como apoderada y jugadora, convirtiendo así en la primera mujer en lograrlo en la liga local.

Para Claudio, fue una campaña marcada por lesiones, ajustes estratégicos y una visión clara de identidad y crecimiento. El reto de asumir las riendas bajo el nuevo rol de apoderada también estuvo presente.

"La asignación que se me da como apoderada, yo entiendo un paso muy importante en mi carrera. Cuando me lo mencionaron por primera vez, no sonó como algo que sería fácil...“, expresó Claudio el miércoles durante la conferencia de prensa obre la hazaña de las Bravas en un restaurante en San Patricio Plaza, en Guaynabo.

“Tuvimos la bendición de poder tener un equipo de trabajo detrás de nosotras que lo hicieron todo posible… Gran parte de ese equipo de trabajo son las personas de la Fundación La Makina (del jugador de Grandes Ligas José Berríos), que nos dieron la mano toda la temporada… Nos propusimos antes de la temporada subir el nivel en todos los aspectos y lo pudimos hacer posible”.

Karla Claudio -la primera mujer en quedar campeona como apoderada y jugadora en la liga local- junto al resto del equipo. ( Ramon "Tonito" Zayas )

La también capitana de la Selección Nacional femenina aseguró que en cuanto a las jugadoras no dejo en el tintero tarea pendiente, pero si sintió que mentalmente se quedó sin gasolina ya en la postrimería de la temporada.

El leve desgaste mental recayó en la presión de caer en el primer juego de la serie final ante las Leonas de Ponce al mejor de cinco duelos. No obstante, ganaron tres duelos al hilo para quedarse con el campeonato una vez más.

"Así que mentalmente es un poco drenante. Siento quizás que para la temporada que viene, (debo) librarme de algunas cosas prejuego, quizás delegar otras cosas un poquito más para poder descansar y llegar fresca a los juegos", dijo.

Cambios y frutos

Su apuesta por una visión distinta para la franquicia, creada en 2016, rindió frutos dentro y fuera del terreno. Además de lucir un renovado uniforme, las Bravas se mudaron del parque del sector la Sapera al Estadio Luis “Papa” Rivera, mejor acondicionado.

“Hubo un incremento de 210% en cuanto a la fanaticada. Más de 100% en consumo de los fanáticos en el parque, 123% en crecimiento de la gente que viene a nuestros juegos. Entiendo que si nos dan unos añitos más, nos podemos poner a nivel de quizás ligas como el BSN (Baloncesto Superior Nacional), tanto el masculino como el femenino y ligas como el Béisbol Doble A masculino", manifestó.

En términos de la labor en el terreno, se adaptaron a circunstancias como la pérdida de Alyssa Rivera en la temporada muerta por lesión. Así como la de Aleimalee López, quien funge como coach en Estados Unidos. En el último tramo tuvieron la baja de Kiandraliz Vega por dolencia en la espalda.

“Mi mensaje como apoderado para ellas antes de la temporada siempre fue que tenemos que todas remar en la misma dirección. Y eso significa que si el equipo necesita que juegues en una posición que no es la que tú siempre estás jugando, que tú estés dispuesta a hacer lo que sea. Ellas todas asumieron el reto de manera perfecta", indicó.

Además de Caludio, que asume la posición que el equipo necesite, especialmente la tercera y primera base, las Bravas contaron por segundo año con Brook Nelson.

La versátil jugadora de dos vías fue la Jugadora Más Valiosa del baile de coronación. “Brooke es el corazón de este equipo. Es muy difícil conseguir una jugadora que te pueda jugar varias posiciones, que te lance y que bate bien”.

“Estar aquí y jugar para algo mucho más grande que yo, mucho más grande que solo nosotros como equipo, simplemente representando a nuestra ciudad, creo que, en general, ha sido, por mucho, mi experiencia favorita de sóftbol en ambos años consecutivos”, compartió, por su parte, Nelson.

Brook Nelson, la MVP de la serie final. ( Ramon "Tonito" Zayas )

Queda camino

Tan pronto como el domingo, Claudio comenzó conversaciones con sus compañeros apoderados para ver las formas de continuar aumentando el nivel de la liga. La jugadora comentó que es posible una reunión a finales de agosto.

A su vez, ya pensó en la tercera corona.

“Hay que hacer unos ajustes. La liga necesita hacer unos ajustes y para eso estamos aquí para colaborar, ver cómo podemos subir el nivel de la liga, hay mucho espacio para mejorar”,

La prioridad de Claudio con la liga es elevarla a nivel internacional. Como primer paso le encararía que los partidos se jueguen a siete entradas y no a seis como se disputan durante la fase regular.

Otro ajuste sería la uniformidad en los equipos como ganchos, cascos y demás artículos deportivos.