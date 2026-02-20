La Liga de Sóftbol Superior Femenino de Puerto Rico anunció que la temporada 2026 se desarrollará bajo una autonomía administrativa, respaldada por la Federación de Sóftbol de Puerto Rico, marcando un nuevo capítulo en la organización y gestión del torneo.

El presidente federativo, Tommy Velázquez, impulsó la medida y, desde agosto de 2025, un grupo de seis apoderados comenzó a reunirse para organizar la nueva estructura administrativa de la liga.

Como resultado, en diciembre de 2025 el comunicador Jeanc Rodríguez fue elegido director general y, posteriormente en enero de 2026, presidente de la Junta de Directores. La directiva la completan el doctor Iván Rivera como vicepresidente, Alex Javier Ramos como tesorero, Yaitza López como secretaria, y el ingeniero César Hernández y Manuel “Piry” Vega como vocales.

Rodríguez cuenta con más de 20 años de experiencia en dirección de torneos, comunicaciones deportivas y producción de eventos, con especialidad en prensa, mercadeo, transmisiones en vivo y coordinación operativa.

Trabajó por 13 años como oficial de prensa del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) y preside la empresa SB Sports Media. Además, funge como director de comunicaciones de los Leones de Ponce en la pelota profesional, la Confederación Puertorriqueña de Voleibol (COPUVO) y como periodista deportivo en Presencia y Yunque 92.9 FM.

“Mi visión es colocar el Sóftbol Superior Femenino como la principal liga femenina en Puerto Rico. Buscaré que sea reconocida por su balance competitivo y proyección mediática”, expresó Rodríguez.

Rivera es apoderado de las Valencianas de Juncos, Ramos de las Prodigiosas de Sabana Grande, López de las Grises de Humacao, Hernández de las Leonas de Ponce y Vega de las Cangrejeras de Santurce.

Para el torneo 2026 se aprobaron varios cambios para fomentar la competitividad. Cada equipo podrá contratar hasta tres jugadoras refuerzos. A su vez, las jugadoras convocadas por la Federación para torneos internacionales podrán ser sustituidas por una refuerzo durante su ausencia.

El sorteo de nuevo ingreso estará limitado a jugadoras que participen en los try-outs de las selecciones y se celebrará el martes, 18 de marzo. Además, toda jugadora que acumule diez temporadas o más podrá solicitar agencia libre luego de la campaña 2026.

El calendario se jugará de miércoles a domingo. Los miércoles serán destinados para reasignaciones. De miércoles a viernes se celebrarán partidos sencillos a siete entradas, mientras sábados y domingos se efectuarán dobles juegos a seis entradas cada uno. En la postemporada todos los partidos serán sencillos. También se confirmó que todos los equipos transmitirán sus juegos locales por streaming.

La temporada 2026 iniciará el domingo, 17 de mayo, con la visita de las Valencianas a las campeonas Bravas de Cidra. El torneo contará con nueve equipos. Las secciones llevarán los nombres de las destacadas figuras del sóftbol femenino: Ivelisse Echevarría, Clara Vázquez y Betty Segarra.

En la sección Ivelisse Echevarría competirán Santurce, Juncos y Humacao. En la sección Clara Vázquez estarán Cidra, Caribeñas de Salinas y Ponce. La sección Betty Segarra estará compuesta por Guánica Ladies Yankees, Sabana Grande e Indias de Mayagüez.

Los primeros dos equipos de cada sección avanzarán a la postemporada. Sin embargo, si un tercer lugar obtiene mejor récord que un segundo lugar de otra sección (ocupante de la sexta posición global), tendrá derecho a retarlo en un partido de muerte súbita.

“Para mí es importante reconocer a esas jugadoras que forjaron el camino que nos trae al lugar que estamos hoy. Hoy nuestra selección ocupa la tercera posición a nivel mundial y mi deseo es que esas jugadoras puedan ver acción en su Isla y así tener la ‘Liga Más Rankia’”, concluyó el presidente.