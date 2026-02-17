No fue exactamente una plegaria lo que Madonna respondió por la patinadora artística estadounidense Amber Glenn.

Más bien un deseo y un sueño.

Justo antes de que Glenn interpretara su programa corto en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina el martes por la noche, que está ambientado en la canción “Like a Prayer” de Madonna, recibió un vídeo de la “Reina del Pop” deseándole suerte en la competición individual de los Juegos de Invierno.

Resulta que Madonna había visto un clip de Glenn interpretando su canción.

“Tengo que decirte que me quedé alucinada”, le dice Madonna a Glenn en el vídeo. “Eres un patinador increíble. Tan fuerte, tan guapa, tan valiente. No puedo imaginar que no ganaras. Así que sólo quiero decirte buena suerte. Ve a por ese oro”.

Glenn se tapó la boca sorprendida mientras miraba.

“Estoy en estado de shock. Estoy en estado de shock”, dijo. “Estoy legítimamente temblando. Dios mío”.

Madonna no es la única gran celebridad que apoya a Glenn y a sus compañeras de equipo Alysa Liu e Isabeau Levito, que se han hecho llamar los “Blade Angels”. La superestrella del pop Taylor Swift ha puesto voz a un anuncio de la NBC en el que se las destaca.

La cuestión de los derechos musicales se convirtió en un gran problema para los patinadores artísticos durante los Juegos de Milán Cortina. Varios tuvieron que intentar frenéticamente obtener la aprobación de la música de sus programas en el último minuto, y algunos incluso se vieron obligados a cambiarlos por completo.

Glenn estaba entre los que tenían un problema.

Su patinaje libre está ambientado con la canción “The Return” de Seb McKinnon, que produce música bajo el nombre de CLANN. Publicó en las redes sociales que se sorprendió al escuchar la canción durante la actuación de Glenn en la competición por equipos, que ayudó a Estados Unidos a ganar la medalla de oro.

McKinnon dijo que Glenn no tenía el permiso adecuado para utilizar la canción, a pesar de que forma parte de su programa desde hace dos años. Pero los dos hablaron por teléfono un par de días después y consiguieron suavizarlo todo.

“Me siento muy honrado de que Amber eligiera mi música para su rutina, ¡y ganara el oro nada menos!”. dijo McKinnon. “Me alegro de que las cosas se resuelvan amistosamente y de que ambos defendamos la protección de los derechos de los artistas”.

La franca Glenn había sido preguntada por los derechos musicales en vísperas de los Juegos Olímpicos. Dijo entonces: “Si recibo un mensaje de Madonna diciendo que no quiere que patine con su música, me alegraré de recibir un mensaje de Madonna”.

Glenn acabó consiguiendo lo mejor de ambos mundos.

“Eres un icono y una leyenda para siempre”, dijo Glenn en respuesta al vídeo de Madonna, “y gracias por apoyar a los atletas en sus aventuras artísticas, y espero poder hacer justicia a la canción. Gracias”.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.