Washington. Magic Johnson se unió a la puja de Josh Harris para comprar a los Commanders de Washington de la NFL, de acuerdo con una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press en condición de anonimato el lunes, debido a que los detalles de la oferta no se han publicado.

Johnson, un basquetbolista miembro del Salón de la Fama que se ha convertido en un prominente directivo, está involucrado en la propiedad de equipos deportivos con participación en los Dodgers de Los Ángeles, en las Grandes Ligas; Los Ángeles F.C., en la MLS y el Sparks de Los Ángeles, en la WNBA. También participó en la apuesta fallida de Harris por adquirir a los Broncos de Denver, que terminaron por venderse a un grupo encabezado por el heredero de Walmart, Rob Walton, por una cifra récord de 4.65 mil millones de dólares.

Se espera que la venta de los Commanders supere esa cifra, lo que sería el precio más alto pagado por una franquicia deportiva en la historia de Estados Unidos. Forbes estima que el costo del equipo es de 5.6 mil millones de dólares.

Harris junto con su socio David Blitzer poseen a los 7ers de Filadelfia y a los Devils de Nueva Jersey, de la NHL. El multimillonario de la zona de Washington, Mitchell Rales, se cree que es parte del grupo de inversionistas con Harris.

En medio de múltiples investigaciones sobre la conducta y ambiente de trabajo, así como malos comportamientos financieros del propietario desde hace mucho tiempo, Dan Snyder y su esposa, Tanya, comenzaron a explorar vender una parte o toda su participación del equipo en el otoño.

Cualquier movimiento necesita ser aprobado por tres cuartas partes de los propietarios de la NFL, lo que podría suceder en su próxima junta en Arizona.

La propiedad de los Snyder ha sido un tema candente durante años, desde que muchos empleados han salido a la luz para hablar de acoso laboral, lo que originó una investigación de la liga y una multa de 10 millones de dólares. Cuando no se presentó ningún reporte escrito de la investigación de Beth Wilkinson, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició su propia revisión de la situación, que incluyó una remisión a la Comisión Federal de Comercio.

La liga contrató a la ex fiscal federal, Mary Jo White, para investigar y ese proceso está en curso. En una reunión de la NFL en octubre, el propietario de los Colts de Indianápolis, Jim Irsay, dijo que existía “mérito para eliminar” a Snyder — quien entonces contrató a Bank of America Securities dos semanas después.