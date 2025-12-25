José David Babilonia es, sin duda, atleta de élite. Lo muestran los cientos de millas que ha recorrido alrededor de la isla, ya sea en bicicleta, caminando o corriendo, así como las ampollas en sus pies y las dolencias físicas que sufre.

Pero los laudes por sus proezas físicas no son de importancia para él. No los escucha, no los persigue. Más bien, su atletismo es ahora una herramienta que sirve un propósito gigantesco: mitigar el maltrato a niños puertorriqueños y asegurarle a los que ya han sido víctimas una vida digna, pues “hay medallas que se cuelgan en el cuello y otras en el corazón”.

Tanta ha sido su dedicación para esta meta loable que, en tan solo seis meses recaudó cerca de $46,000 para la entidad sin fines de lucro Hogar Cuna San Cristóbal, a través de 289 millas pedaleadas, 115 millas caminadas y más de 200 millas corridas a través de los cuatro “ultra retos” de la organización sin fines de lucro Ultra Pasos.

“Realmente la palabra más grande que tengo es gratitud. Yo siento una gratitud tan y tan enorme, pero es gratificante. No siento la parte de lo personal como atleta. No siento esa parte. Esa parte no está. Lo más que me llena es lograr lo que estamos haciendo. Cuando logro estos retos, todos terminan siempre con el mismo sentimiento. Siento mucha solidaridad ante la vida, siento mucho amor ante la vida, siento mucha gratitud en la vida. Me ayuda en un nivel de madurez. Tú simplemente quieres seguir haciéndolo”, admitió a Primera Hora.

Shakira Maldonado, la directora auxiliar del Hogar Cuna San Cristóbal, dio fe de que estos “ultra retos” han ayudado significativamente al albergue, máxime por arrojar luz ante la problemática social y la labor fidedigna que hace el hogar para subsanarlo.

“La visibilidad que David le ha dado al trabajo que hace el hogar ha sido sumamente enorme y de beneficio, porque a través de esa visibilización han llegado otras personas, otros espacios que han buscado la manera de aportar a la organización, ya sea voluntariado, llevando cosas al hogar, donando o buscando la forma de ayudar, pues también esta visibilización ha sido de gran beneficio a la organización y de igual forma visibilizando el tema del maltrato infantil que es lo central de Ultra Pasos. Ha sido amor y esperanza para nuestro proyecto sin nada a cambio, porque no nos ha costado nada, todo lo ha hecho él a través de Ultra Pasos”, subrayó Maldonado, quien lo acompañó en el último reto de este año.

Asimismo, Jonathan Erazo, quien ha acompañado a Babilonia en la mayoría de los retos, es testigo del cariño de los espectadores y la satisfacción de ser agente de cambio para la futura generación.

“Yo, que tengo una hija, son cosas que jamás pensé (que iba a lograr) este tipo de cosas. De dónde yo vengo, de dónde yo me crie, son cosas que a uno nunca le pasa por la mente. Este año, lograr cumplir todas estas cosas, ver que la gente sigue apoyando, que se nos sigue uniendo, que realmente estamos haciendo el bien a pesar de tantas cosas malas que están sucediendo (es satisfactorio)”, subrayó.

Los ultra retos

Babilonia logró cada meta que se propuso este año. Tras recorrer la isla en bicicleta en 2024, maximizó la agenda y organizó cuatro “ultra retos”.

“Este año comenzamos con la idea de los cuatro retos. Se iba a dedicar a los niños sobrevivientes de maltrato y de una vez visibilizar la problemática que hay del maltrato infantil en Puerto Rico, que está aumentando todos los años un porcentaje drástico, de alrededor de 0.8 a 0.10 por ciento año tras año. Este año ha sido bastante cercano a lo perfecto”, explicó el mayagüezano.

El primer evento se llevó a cabo el domingo, 27 de julio, donde varios atletas corrieron 50 millas de Fajardo a San Juan durante más de 10 horas. Luego, repitieron la misión de Arecibo a Ponce el domingo, 7 de septiembre.

“Ahí fue que la gente comenzó a (darle) credibilidad al proyecto, porque de decirlo a hacerlo hay que correr un montón”, subrayó entre carcajadas Erazo, quien también es peleador de Muay Thai.

El domingo, 2 de noviembre, Babilonia le dio la “vuelta a Puerto Rico” en bicicleta junto a otro ciclista, Luis Miguel Rivera Malavé, completando 289 millas y recolectando $33,000 para el hogar. Ese reto, particularmente, sobresalió por su dificultad, ruta que comenzó en Toa Baja y se caracterizó por lluvia, carreteras repletas de boquetes, gomas vacías de sus bicicletas y cansancio intenso.

“Nos estábamos durmiendo. Él (Rivera Malavé) se iba de lado, como si fuésemos a las cunetas. Yo me cruzaba, me tocaban bocinas las escoltas, porque yo me estaba yendo de lado. En una, no sé por qué, asocié en la misma carretera yo (veía) una crayola azul, las grandes de plástico. Me imagino que por par de segundos me tuve que haber dormido”, recordó el atleta entre risas.

El cuarto y último reto del año se llevó a cabo el 20 de diciembre, cuando representantes de Ultra Pasos caminaron 115 millas de Fajardo a Arecibo.

Babilonia confesó que subestimó esta caminata. La opción de quitarse, sin embargo, era una solución risible. Lo que comenzó lo terminaría, pese al dolor de cada pisada.

“Ellos arrancaron sábado a las 3 de la mañana y terminaron domingo a las 8, 9 de la noche. Estuvieron 40 horas caminando. Súper loco”, describió Erazo, quien lo acompañó durante unas 15 millas desde Barceloneta hacia Hatillo, pues había participado de un maratón en Ponce el fin de semana anterior al reto.

“Wao. Fue un proceso duro”, confesó Babilonia. “Ya yo estaba cojeando en esta caminata donde la gente pensaba que no iba a terminar. No me lo dejaron saber, pero lo estaban comentando, me lo dejaron saber al final. (Pensaban) que era imposible que terminara la ruta, porque llevaba cojeando por horas”, rememoró.

La meta era caminar 115 millas. Cojeando y con gran dolor, Babilonia y el atleta Luis Carrasquillo completaron 100. Por su parte, la directora de Kilómetros de Cambio, Deborah Maldonado, caminó unas 30 millas.

Las plantas de los pies de Babilonia tenían ampollas, así como cada dedo. Así caminó por 50 millas.

“Una persona normal lo que te va a decir es ‘mira, te duele, pues para. Quítate’, pero nosotros, ya uno está en esta mentalidad que es al revés, cuando él me decía ‘papi, me duele’ yo lo que le decía era ‘ajá, ¿y?’”, dijo Erazo, quien alentó a Babilonia durante la caminata.

Siete féminas que se lo encontraron en el camino asumieron la responsabilidad de completar las 15 millas restantes.

“Yo estaba con el fin de terminarlo, porque yo tengo una meta y es bien clara que es simplemente visibilizar o hacer solidaridad necesaria ante la gente para que vean que esto va serio. Definitivamente no me iba a quedar”, continuó Babilonia.

Más allá del reto físico, fue durante esta misión que Babilonia conoció a un ultramaratonista quien se unió a él y le compartió su testimonio, que a los nueve años fue rescatado de un albergue y adoptado.

“Fue una caminata que la gente acogió Ultra Pasos…con gran sentimiento, con gran corazón. Tú notabas la genuinidad de las personas a tú notabas el amor de las personas de lo que Luis y yo estábamos logrando. Es difícil de describirlo, porque es a base de sentimientos, la vibra del momento”, señaló.

Lo que viene en 2026

La meta “macro” de Babilonia es erguir un albergue para niños maltratados. Mientras tanto, tiene planificados cinco eventos para el año entrante.

“2026 va a ser un año sumamente fuerte”, aseguró al señalar que proyecta que los retos ayudarán a crecer la comunidad.

El primer reto lo tiene pensado llevar a cabo en marzo, donde cuatro mujeres recorrerán a Puerto Rico. Una embajadora correrá 30 millas antes de “pasarle el batón” a una ciclista que recorrerá 115 millas. Esa ciclista se encontrará con otra ciclista, quien completará otras 115 millas. El reto finalizará con la última corredora, que también hará 30 millas.

“Aquí se va a hacer un llamado a la gente para que se una, para que corra 30 millas (o recorra en bicicleta 115 millas) y los espacios van a ser comprando la camisa de la fundación”, adelantó.

El segundo reto que se espera completar en 2026 será en junio con el ultranadador Joel Matos, quien zambullirá desde las costas de Vieques hacia Ceiba.

“Esto es un gran reto. Estamos hablando que esa ruta está llena de tiburones. Es una ruta un poquito (arriesgada) y contra la corriente. La corriente es bien mala en esa costa. Esta persona ya tiene su grupito, no va a ser él solo, tiene su grupito de varios nadadores donde va a culminar toda esa ruta”, detalló.

Luego, se repetirá la corrida de 50 millas de Arecibo a Ponce.

“Después de que nosotros logramos las 50 millas de Arecibo a Ponce, mucha gente se me acercó de que quieren lograrla. La gente se va a unir y trae más comunidad”, afirmó.

El último, y quizás el más retante y que se planifica para el próximo mes de diciembre, será darle la vuelta a la Isla caminando en 10 días. Babilonia planifica andar 30 millas diarias. Al momento, considera variar, algunos días caminar y otros correr.

La realidad en Puerto Rico

Según los datos más recientes recopilados por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, se registraron 6,189 casos de menores maltratados en 2024. La información proviene de la Administración de Familias y Niños (ADFAN), adscrita al Departamento de la Familia (DF). De los 6,189 menores, el 50.8% eran féminas y el restante 49.2% varones.

El municipio con el mayor número de casos reportados fue San Juan, con 670 víctimas, seguido por Ponce (432) y Carolina (362). Culebra fue el municipio que menos reportó casos de maltrato, con nueve casos.

Los menores maltratados contabilizados en estas estadísticas probablemente fueron víctimas de más de un tipo de abuso, se especificó. El abuso más común reportado fue la negligencia, con un total de 3,104 víctimas, seguido por negligencia emocional (2,600) y maltrato físico (1,426).

Los 6,189 casos de 2024 muestran un aumento significativo de maltrato a menores, por cuanto entre el 2018 a 2023, se había registrado 5,621, 5,515, 4,413, 5,315, 4,636 y 5,239 casos, respectivamente.

Por otro lado, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico también registró los datos provistos por el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) de menores víctimas de delitos sexuales, los cuales revelaron que, de 85 menores maltratados de esta manera en 2024, 20 eran de San Juan, 10 de Carolina y 10 de Arecibo. De las 85, 63 eran féminas y 22 varones. La edad de la mayoría, 37 menores, fluctuaba entre los 11 a 15 años.

En 2023, el NPPR reportó 963 casos, en 2022 934 y en 2021 767.

Puedes ayudar

No es necesario esperar para participar o apoyar un reto de Ultra Pasos para donar.

También lo puede hacer directamente al Hogar Cuna San Cristóbal vía donaciones monetarias por ATH Móvil en la opción de “donar”. En el área de mensaje que acompaña la aportación, debe escribir “ultra reto”.

En adición a fondos monetarios, puede hacer donaciones de artículos específicos, como de limpieza, de cuidado personal, ropa y pañales, entre otros.

Para más detalles de cómo aportar, puedes visitar la página web del Hogar Cuna San Cristóbal.