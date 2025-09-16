Todo apunta a que Mayagüez se quedará como sede del Festival Deportivo de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) por largo rato.

Al menos, hasta el 2028.

La LAI cerró el lunes el periodo de radicación de propuestas para albergar el evento deportivo interuniversitario más importante de la Isla para los años 2027 y 2028. Sin embargo, a pesar de enviar la invitación a seis ciudades –incluyendo Ponce- Solo Mayagüez completó el proceso a tiempo.

La Sultana del Oeste ya había sido confirmada como sede para las próximas Justas en el 2026.

“Mayagüez fue el único municipio con la entrega de los documentos solicitados y debidamente firmados. Por lo que la Comisión Evaluadora procederá a la revisión, discusión de esta y adjudicará la sede en las próximas semanas”, informó el Comisionado de la LAI, Jorge O. Sosa, en declaraciones escritas.

La LAI envió el 31 de julio del presente año la invitación a seis municipios: Caguas, Carolina, Ponce, Mayagüez, San Juan y Toa Baja.

Según se indicó, tres requerimientos eran básicos en las propuestas para los ayuntamientos: que las instalaciones cumplan con las reglas internacionales, que tengan la facilidad para el control de dopaje y que provean mantenimiento en las instalaciones.

“Cumplimos con enviar las cartas a seis municipios para que presentaran sus propuestas para acoger el Festival Deportivo del segundo semestre con las necesidades requeridas para este magno evento, con los requisitos. La experiencia dicta que, si alguno de ellos tuviera dudas, se aclararían las mismas ante la Comisión”, explicó Sosa.

“No podemos comprometer ingresos futuros”

En el caso de Ponce, la alcaldesa sostuvo que “tras un análisis responsable, decidimos no participar, muy conscientes del impacto económico que esto representa para nuestro Municipio en estos tiempos”.

“No podemos comprometer ingresos futuros y, como saben, recientemente presentamos nuestro presupuesto, en el cual ese gasto no fue contemplado ni obligado”, indicó Sifre en declaraciones escritas.

La última vez que se celebraron las Justas de la LAI en Ponce fue en la edición del 2022. Luego, la LAI otorgó los derechos de presentar el Festival Deportivo del Segundo Semestre a Mayagüez, que lo organiza desde el 2023. Su evento cumbre, las Justas de Atletismo, se llevan a cabo en el Estadio Centroamericano José A, Figueroa Freyre.

La primera ejecutiva municipal dijo que su administración está comprometida con el desarrollo deportivo en niños y jóvenes, lo que han demostrado auspiciando torneos locales, además de respaldar económicamente a los equipos representativos de la ciudad.

“Las Justas son parte de la historia de Ponce y siempre tendrán un lugar en nuestro corazón; sin embargo, hoy nuestra prioridad es clara: invertir en Ponce, en nuestra gente y en el futuro deportivo de nuestros jóvenes”, destacó la alcaldesa.

“Cabe destacar que, actualmente, nuestro Estadio Francisco ‘Paquito’ Montaner ya cuenta con compromisos contraídos con la pelota universitaria de Estados Unidos, las escuelas superiores y equipos de Grandes Ligas, lo que reafirma su rol protagónico en el deporte”, sentenció.