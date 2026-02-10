ANTERSELVA, Italia (AP) - La entrevista posterior a la carrera del ganador de la medalla de bronce en la competición olímpica masculina de biatlón dio el martes un giro inesperado cuando reveló en una retransmisión en directo que le había sido infiel a su novia.

Sturla Holm Laegreid, uno de los mejores biatletas noruegos, terminó tercero en la prueba individual de 20 kilómetros, pero estaba lleno de remordimientos cuando habló con la emisora noruega NRK en los Juegos Cortina de Milán.

“Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más bella y dulce del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y la engañé”, dijo Laegreid, luchando contra las lágrimas.

“Estoy seguro de que mucha gente me ve ahora con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella”, dijo. “No sé muy bien qué quiero decir con esto ahora, pero el deporte ha pasado a un segundo plano en los últimos días. Ojalá pudiera compartir esto con ella”.

Dice que hace una semana le contó a su compañero lo que había pasado.

El compañero de equipo de Laegreid, Johan-Olav Botn, realizó un tiro perfecto en su debut olímpico para asegurarse la medalla de oro, mientras que el francés Eric Perrot, líder de la general de la Copa del Mundo, falló un tiro y se quedó a 14.8 segundos de Botn para hacerse con la plata. Laegreid también falló un tiro y se quedó a 48.3 segundos, llevándose el bronce.

Fue la primera medalla olímpica individual de Laegreid. Formó parte del equipo de relevos que se llevó el oro en los Juegos Olímpicos de Pekín.

Pero en lugar de celebrarlo, se mostró desconsolado, llorando y abrazando a sus amigos, tras la carrera. Durante una rueda de prensa explicó por qué decidió contar al mundo su situación personal en la retransmisión televisiva.

“Fue la elección que hice. Tomamos diferentes decisiones a lo largo de nuestra vida y así es como hacemos la vida”, dijo a una sala llena de periodistas. “Así que hoy tomé la decisión de contarle al mundo lo que hice, así que tal vez, tal vez haya una oportunidad de que ella vea lo que realmente significa para mí. Puede que no”.

Dijo que se sentía mal por haber eclipsado a su compañero de equipo con su noticia profundamente personal.

“Ahora espero no haberle arruinado el día a Johan”, dijo. “Tal vez fue muy egoísta de mi parte dar esa entrevista. No estoy realmente aquí, mentalmente”.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.