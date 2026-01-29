El puertorriqueño Michael Williams debutará el 31 de enero en el Gran Premio de Valencia, evento que forma parte del World Athletics Continental Tour, al iniciar su temporada indoor en lo que será su primera competencia en suelo europeo.

Williams, múltiple campeón nacional y dueño de una marca personal de 7.99 metros en salto de longitud, ve esta participación como una oportunidad clave para su desarrollo deportivo y proyección internacional dentro del circuito bajo techo.

“Es una oportunidad de poder conocer otro continente, otro país, de exponerme a un escenario de alto nivel abriendo temporada”, expresó el atleta en declaraciones escritas.

El saltador reconoció la ansiedad natural del arranque de temporada, pero la asume como parte del proceso competitivo.

“Me siento un poco ansioso de competir por allá, pero uno siempre pasa por eso, porque uno se propone expectativas altas al comienzo de cada temporada y busca empezar bien. Pero solo es el comienzo, la temporada va a ser larga y vamos a estar listos”, sostuvo.

En Valencia, Williams se medirá a atletas internacionales de alto nivel, incluyendo a los españoles Jaime Guerra y Eusebio Cáceres, así como al portugués Gerson Baldé, quienes han superado la barrera de los 8.00 metros en el salto largo.

Michael es uno de apenas cuatro atletas boricuas que han logrado un salto por encima de los 8.00 metros y, aunque en su caso la marca fue registrada con viento a favor, cuenta con el talento y las condiciones para aspirar a romper la marca nacional, la cual pertenece a su padre y entrenador, Elmer Williams.

El orgullo de Naguabo se perfila como uno de los candidatos de Puerto Rico a medalla en los próximos Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026 en el evento de salto largo.