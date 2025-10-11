El reconocido fisicoculturista Varinder Singh Ghuman, conocido en la India como el He-Man indio, murió el jueves a los 42 años a causa de un ataque cardíaco, según confirmó su familia.

Ghuman destacó por ser el primer fisicoculturista vegetariano del mundo, además de ser un referente del deporte en su país.

El atleta también desarrolló una carrera en Bollywood, donde participó en películas de acción como Tiger 3, Marjaavaan, Roar: Tigers of the Sundarbans y Kabaddi Once Again.

Su impresionante físico y disciplina lo llevaron a colaborar con Arnold Schwarzenegger en 2013, cuando se convirtió en representante de su marca de productos de acondicionamiento físico.

De acuerdo con su representante, el deportista experimentó dolores en el hombro antes de acudir al Hospital Fortis de Amritsar para someterse a exámenes médicos.

En su trayectoria deportiva, Ghuman ganó el título de Mr. India en 2009, obtuvo el segundo lugar en el Mr. Asia y fue el primer indio en recibir la tarjeta profesional de la Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo (IFBB).

En años recientes, también fue propietario de un gimnasio en su país.