Rex Culpepper, exmariscal de campo de Syracuse Orange football e hijo de los competidores de Survivor Brad y Monica Culpepper, falleció a los 28 años debido a las heridas sufridas en un accidente de motocicleta en Florida, informó el Tampa Bay Times.

La noticia fue confirmada también por el equipo de fútbol de Syracuse a través de sus redes sociales.

“Rex vivió su vida con una pasión infinita, habiendo superado el cáncer a los 20 años mientras jugaba para los Orange. Apareció en 30 juegos, Rex jugó al fútbol con la misma intensidad con la que vivió su vida”, expresó el programa en un comunicado. “Nuestros corazones están con la familia Culpepper y todos los que lo amaron”.

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Durante su etapa universitaria, Culpepper participó en 30 partidos para Syracuse entre 2017 y 2020, según USA Today. En la primavera de 2018, fue diagnosticado con cáncer testicular, pero continuó jugando en seis partidos durante el otoño siguiente, ganando el premio Jim DaRin Courage de la universidad por su coraje y perseverancia.

Recientemente, Culpepper se había comprometido con su prometida, Savanna Morgan, quien compartió la noticia de su fallecimiento el lunes 16 de marzo a través de Instagram.

“Nadie espera conocer al amor de su vida y perderlo solo seis años después de conocerse”, escribió Morgan. “Rex no siempre creyó en las almas gemelas, pero hacia el final me dijo que no se dio cuenta de lo que se sentía tener una hasta que nos sentimos como extensiones el uno del otro… Nunca hubo tiempo libre con nosotros ni un momento separados. No me arrepiento de un solo día en nuestros seis años”.

Rex provenía de una familia vinculada al deporte y la televisión. Su padre, Brad Culpepper, fue tackle defensivo en la NFL con los Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers y Chicago Bears, y luego participó en Survivor: Blood vs Water y Survivor: Game Changers. Su madre, Monica Culpepper, también compitió en Survivor: Blood vs. Water y Survivor: One World.