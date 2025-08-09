Palma, España. El extenista Rafa Nadal y su esposa, Mery Perelló, han tenido en un hospital de Palma de Mallorca (Islas Baleares) a su segundo hijo, que se llamará Miquel.

El parto tuvo lugar el pasado jueves en la Quirónsalud Palmaplanas, donde en octubre de 2022 nació el primogénito, Rafael, según informaron este sábado los diarios Última Hora y Diario de Mallorca.

Los padres y el bebé han abandonado este sábado el centro sanitario, que han visitado desde el jueves las familias de la pareja para ver al recién nacido y felicitarles.

El nombre de Miquel es un homenaje al padre de Mery, que falleció en abril de 2023 a los 63 años de edad tras una larga enfermedad.

Rafa Nadal se casó el 19 de octubre de 2019 con Mery Perelló en una ceremonia que se celebró en Sa Fortalesa, una finca situada en el municipio mallorquín de Pollença.