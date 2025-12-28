Elienisse Zoe Díaz Rodríguez, una niña puertorriqueña de 7 años, falleció el pasado martes en Orlando, Florida, después de accidentarse mientras conducía un vehículo “Junior Dragster” en una pista de carreras.

El accidente ocurrió el pasado domingo en el Orlando Speed World Dragway. Inmediatamente, fue llevada al Hospital Arnold Palmer, donde luchó por dos días hasta que los médicos confirmaron su muerte cerebral, según una página verificada de GoFundMe, que ha recaudado más de $29,000.

“En el día 2 de febrero del 2025, marca la fecha en la que Elienisse (7 años) tuvo un accidente vehicular. Esto mientras cumplía su sueño de manejar su ‘Junior Dragster’. Luego de luchar 2 días por su vida los doctores confirmaron su muerte (cerebral) a las 10:54 de la noche, día 4 de febrero del 2025″, relata la descripción del GoFundMe para recaudar fondos para los gastos fúnebres de la menor.

Los carros compactos de la categoría ‘Junior Dragster’, como el que manejaba Elienisse Zoe, pueden alcanzar las 85 millas por hora e ir tan rápido como 7.90 segundos en un octavo de milla.

Oficiales de la Patrulla de Carreteras de la Florida informaron a People que la niña perdió el control del vehículo y chocó contra una pared de concreto. En el accidente, alegadamente también resultó herido un empleado de 34 años, que vigilaba la pista.

La menor era estudiante de la escuela Eastland Christian School, donde a través de un comunicado la describieron como “una luz brillante en la comunidad escolar”.

De acuerdo con una publicación de Yadiel Meléndez, quien conocía a Elienisse Zoe, la niña soñaba con guiar su propio vehículo ‘Junior Dragster’.

Elienisse Zoe soñaba con correr su propio carrito en la pista, según contó en Facebook

“Para esta niña siempre fue un sueño tener su ‘JR Dragster’, como pueden ver… El día 7 de septiembre del 2023 se montó por primera vez en un ‘JR Dragster’ para tirarse una foto y de todos los ‘JR Dragster’ ella escogió el de mi hermanita ‘Lele’”, aseguró Meléndez.

“Estas navidades, Elienisse puso en su cartita de Santa Claus y los Reyes Magos que quería practicar en el carrito de Lele para ser una gran corredora. Estaba muy lista para este momento. El 5 de enero del 2025 Santa Claus y los Reyes la escucharon y llegó el carrito de Lele a la casa de Elienisse”, abundó.

Por su parte, la página oficial de Orlando Speed World Dragway compartió una mensaje de solidaridad para la familia de la menor.

“Estamos profundamente consternados por el trágico incidente ocurrido en OSW el domingo. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Elienisse y con todos los afectados, incluida nuestra comunidad de carreras. El automovilismo se basa en la pasión, pero momentos como estos nos recuerdan los riesgos que conlleva lo que amamos. Aunque las heridas pueden sanar, el dolor de la pérdida es inconmensurable. Nos mantenemos unidos en apoyo, luto y oración durante este difícil momento. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a quienes están de duelo y seguiremos teniéndolos presentes en nuestros pensamientos”, lee la publicación.