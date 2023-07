San Salvador. El veterano saltador puertorriqueño Luis Joel Castro ganó el oro en el salto de altura de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El salto ganador fue de 2.25 metros. Lo igualó el cubano Luis Zayas, pero éste quedó segundo porque superó esa altura en su tercer intento. Castro la consiguió en su segundo.

“Es mi primera medalla en todo. Lo único que tenía era una final olímpica (Río 2016)”, dijo el cuarto lugar en Barranquilla 2018 y décimo en Veracruz 2014.

Es la primera medalla de oro para el atletismo boricua y la segunda en total. Además de Castro, la saltadora de longitud, Alysbeth Félix logró un bronce.

PUBLICIDAD

Luis Joel Castro ( Carlos Rivera Giusti )

Puerto Rico no ganaba oro en esta prueba hace 73 años, cuando Gilberto Torres lo hizo en Guatemala 1950, según informó el historiador Carlos Uriarte.

Castro y Zayas se fueron en una batalla por superar la altura de definir la medalla. Todos los otros ocho saltadores se habían eliminado previamente. Ni Castro y ni Zayas superaron el 2.28 y el boricua fue declarado ganador.

“Pensaba que era imposible superar el 2.22 metros”, dijo el atleta de 32 años que agregó que ha estado lastimado por las pasadas semanas. “Pero la veteranía pesa más. Con tantas competencias supe balancear lo que tenía que hacer en torno a lo que estaba pasando en esta competencia para sobrepasar el 2.25″.

Cuando Zayas falló su tercer intento en 2.25 metros, Castro dijo que se sintió aliviado.

“Dije, no tengo que saltar 2.30 metros. Me sorprendió cuando él la tumbó. No sabía qué hacer, si celebrar yo o consolarlo a él, porque él es mi hermano. La tensión se me fue”, agregó Castro.