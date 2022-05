Madrid. Naomi Osaka y Garbiñe Muguruza estuvieron entre las jugadoras líderes que fueron eliminadas en un día de sorpresas del Abierto de Madrid.

La española Sara Sorribes Tormo derrotó a Osaka 6-3, 6-1 en la segunda ronda el domingo en el torneo sobre arcilla de la capital española. Osaka, tetracampeona de Grand Slam, tuvo seis saques as, pero Sorribes Torno le rompió cinco veces el servicio, y la española previamente ya había dejado en el camino a Anastasia Pavlyuchenkova, subcampeona del Abierto de Francia.

Osaka dijo que su movilidad estuvo limitada por un dolor en la pierna izquierda, que estaba fuertemente vendada.

“Sentí algo en el talón de Aquiles después de mi último partido y ayer no pude realmente pegarle a la pelota, porque quería que el dolor se fuera”, explicó. “Honestamente, quizá tuve que ser un poco más inteligente sobre la forma en que pasé por todo”.

“Sentí que no pude jugar de la manera en que quería, como que estaba limitada. No sé en realidad qué le hice a mi Aquiles, por lo que probablemente me realizaré un ultrasonido para ver que pasó y entonces mi equipo y yo tomaremos decisiones para seguir adelante”.

Sorribes Tormo enfrentará a Daria Kasatkina después que remontó para sorprender 3-6, 6-3, 6-1 a la cuarta favorita Maria Sakkari.

La ucraniana Anhelina Kalinina barrió 6-3, 6-0 a Muguruza.

Muguruza, la campeona reinante del torneo WTA Finals, sintió dolor en la pantorrilla derecha, pero no justificó la derrota por ello.

“Me sorprendió con su juego. No la conocía en lo absoluto”, dijo Muguruza. “En los momentos de quiebre, no funcionó”.

Bianca Andreescu superó a la sexta favorita Danielle Collins 6-1, 6-1 luego que la estadounidense perdió su saque seis veces y cometió seis dobles faltas.

La campeona del Abierto de Estados Unidos, Emma Raducanu, derrotó a Marta Kostyuk 6-2, 6-1.