MILÁN - ¿Quién dice que en los Juegos Olímpicos no hay peleas en el hockey?

Tom Wilson soltó los guantes al final del partido de Canadá contra Francia el domingo, yendo a por el jugador que había golpeado con el antebrazo en la cabeza a su compañero Nathan MacKinnon minutos antes.

Wilson se peleó con Pierre Crinon, que recibió una sanción menor de dos minutos y se disculpó con MacKinnon tras el golpe en el tercer periodo.

A diferencia de lo que ocurre en la NHL, donde se sanciona con cinco minutos de juego, las peleas son una falta de juego según las reglas internacionales, por lo que Wilson y Crinon fueron expulsados.

Wilson también tuvo un gol y una asistencia, con la lucha le dio lo que se conoce en el hockey como un “Gordie Howe hat trick”.

El extremo de 31 años es uno de los pocos jugadores nuevos de Canadá que no participaron en el 4 Nations Face-Off de hace un año, cuando se produjeron tres peleas en los primeros nueve segundos del primer partido del equipo contra EE.UU.. Fue elegido sin ninguna duda por su físico y su capacidad para recuperar discos, además de haber rendido a un alto nivel en Norteamérica con los Washington Capitals.

