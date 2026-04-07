La delegación juvenil de lucha de Puerto Rico firmó una actuación de alto impacto en el Campeonato Panamericano Sub-17, celebrado del 1 al 6 de abril en Ciudad de Panamá, al conquistar un total de 19 medallas.

Cuatro preseas fueron doradas, otras cuatro de plata y 11 de bronce, consolidando su crecimiento competitivo en el escenario continental.

En el estilo libre masculino, Puerto Rico alcanzó el tercer lugar por equipos, liderado por la sobresaliente actuación de Jovani Solís (65 kilogramos (kg)), quien se proclamó campeón panamericano y fue distinguido con el Botín de Oro como el atleta más valioso del torneo. El boricua dominó de principio a fin, ganando todos sus combates por superioridad técnica y sin ceder puntos en contra.

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El equipo sumó además cinco medallas de bronce en esta modalidad, obtenidas por Nelson Villafañe en la categoría de 45 kg, William Soto en 51 kg, Andrew Gómez en 60 kg, Layden Acevedo en 80 kg y Alan García en 92 kg.

En la rama femenina de estilo libre, Marissa Iturrino (61 kg) aportó una medalla de bronce al medallero nacional.

En el estilo grecorromano, Puerto Rico volvió a posicionarse entre los mejores del continente al finalizar en el tercer lugar por equipos, con una cosecha de seis medallas.

David Maldonado obtuvo la presea de oro en la categoría de 71 kg, mientras que Nelson Villafañe se llevó la plata en 45 kg. Por su parte, las medallas de bronce fueron conquistadas por Sebastián Torregrosa en 60 kg, Layden Acevedo en 80 kg, Alan García en 92 kg y Yerik Cordero en 110 kg.

El dominio boricua también se hizo sentir en el Beach Wrestling. En la rama femenina, Kimberly Muñoz (65 kg) se coronó campeona panamericana.

En la rama masculina, Puerto Rico conquistó el primer lugar por equipos, destacándose Sebastián Torregrosa con la medalla de plata y Andrew Gómez con la de bronce en los 60 kg; Joab Carillo con la plata en los 70 kg; y en los 80 kg, Layden Acevedo con el oro y Jenier Soto con la plata.