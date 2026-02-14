El golfista puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos y su esposa, Stephanie Casanova, compartieron este viernes que su segundo hijo, Rafael Santiago Campos Casanova, nació el miércoles a las 2:40 p.m.

El bebé pesó nueve libras y midió 18.5 pulgadas en el Doctor’s Center Orlando Health, de Dorado. Llegó este viernes a su hogar, exactamente 15 meses después del nacimiento de su hermana mayor, Paola Isabel, quien el pasado 11 de noviembre cumplió su primer añito.

“Es una hermosa bendición tener la parejita de hermanos en casa. Mi esposa, Stephanie, fue nuevamente una campeona en todo este proceso. Estoy sumamente feliz y agradecido de que todo salió muy bien y que Rafaelito y ella están saludables”, expresó el golfista boricua en declaraciones escritas.

Para Rafa y Stephanie, este momento representa una etapa de plenitud y propósito. La llegada de Rafael Santiago no solo fortalece su núcleo familiar, sino que se convierte en una motivación adicional para que el destacado golfista continúe demostrando su calibre y compromiso en las competencias futuras, representando con orgullo a Puerto Rico en los escenarios internacionales más competitivos del deporte del golf.

“Ahora vamos a aprovechar este tiempo especial junto a nuestros dos pequeños. La casa ahora se llena de más amor, risas y en su momento- también llegarán las anécdotas familiares de tener dos hijos saludables y llenos de energía”, dijo Casanova.

Este segundo bebé llega tras una temporada especial en la que Campos se convirtió en papá por primera vez y también ganó el torneo Butterfield Bermuda Championship. Del mismo modo, ha competido en el PGA Tour y en el Korn Ferry Tour, logrando varios top 10 y destacándose con su carisma y especial orgullo de ser puertorriqueño.

Regresará al campo el último fin de semana de febrero en el Cognizant Classic in The Palm Beaches en Florida y el primer fin de semana de marzo jugará en casa en el Puerto Rico Open.